नौकरी छोड़ते ही नहीं मिलेगा पूरा PF, पर बुरे वक्त में एक बड़ी राहत: फटाफट जान लीजिए EPFO ने बदले हुए नियम, क्या हुआ आसान और क्या हुआ मुश्किल?

नौकरीपेशा लोगों के लिए काम की एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है. एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने पीएफ (PF) और पेंशन (EPS) के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. सरकार ने साफ किया है कि नए नियमों के तहत अब नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद पूरा पीएफ निकालने के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने प्री-मैच्योर फाइनल सेटलमेंट पर कड़े नियम लागू कर दिए हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि घर खरीदने, पढ़ाई, मेडिकल इमरजेंसी या अन्य विशेष जरूरतों के लिए आंशिक निकासी के नियमों को बेहद आसान और लचीला बना दिया गया है. अब कर्मचारी साल में 2 बार अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ी आसानी से पैसे निकाल सकते हैं. यानी एक तरफ जहां पूरा पैसा निकालने पर थोड़ा ब्रेक लगा है, वहीं दूसरी तरफ मुसीबत के वक्त फंड तक पहुंच आसान कर दी गई है. आइए जानते हैं EPFO के इन 5 बड़े बदलाव और नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद प्रोविडेंट फंड का पैसे मिल पाएंगे.