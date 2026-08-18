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नौकरी छोड़ते ही नहीं मिलेगा पूरा PF, पर बुरे वक्त में एक बड़ी राहत: फटाफट जान लीजिए EPFO ने बदले हुए नियम, क्या हुआ आसान और क्या हुआ मुश्किल?

नौकरीपेशा लोगों के लिए काम की एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है. एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने पीएफ (PF) और पेंशन (EPS) के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. सरकार ने साफ किया है कि नए नियमों के तहत अब नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद पूरा पीएफ निकालने के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने प्री-मैच्योर फाइनल सेटलमेंट पर कड़े नियम लागू कर दिए हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि घर खरीदने, पढ़ाई, मेडिकल इमरजेंसी या अन्य विशेष जरूरतों के लिए आंशिक निकासी के नियमों को बेहद आसान और लचीला बना दिया गया है. अब कर्मचारी साल में 2 बार अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ी आसानी से पैसे निकाल सकते हैं. यानी एक तरफ जहां पूरा पैसा निकालने पर थोड़ा ब्रेक लगा है, वहीं दूसरी तरफ मुसीबत के वक्त फंड तक पहुंच आसान कर दी गई है. आइए जानते हैं EPFO के इन 5 बड़े बदलाव और नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद प्रोविडेंट फंड का पैसे मिल पाएंगे. 


By: Kajal Jain | Published: August 18, 2026 6:18:35 PM IST

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फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए 12 महीने का इंतजार - Photo Gallery
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फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए 12 महीने का इंतजार

नौकरी छोड़ने के बाद पूरा पीएफ बैलेंस निकालने यानी फाइनल सेटलमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. ईपीएफओ (EPFO) ने 12 महीने (1 साल) की वेटिंग पीरियड जोड़ दिया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब कर्मचारी नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद अपना पूरा पीएफ फंड एकमुश्त नहीं निकाल पाएंगे. सरकार के मुताबिक, यह संशोधित फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जिसे लंबी अवधि में सदस्यों की सेविंग्स को सुरक्षित रखने और फाइनेंशियस स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है.

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ईपीएस विद्ड्रॉल के लिए 36 महीने का नियम

प्रोविडेंट फंड के साथ-साथ एम्पलाइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत विद्ड्रॉल बेनिफिट्स के लिए भी नया नियम बना दिया गया है. इसके तहत अब ईपीएस निकासी लाभों के लिए 36 महीने (यानी पूरे 3 साल) का वेटिंग पीरियड तय कर दिया गया है. इसका मतलब यह हुआ कि पेंशन योजना के तहत पैसे निकालने के इच्छुक सदस्यों को अब लागू शर्तों के मुताबिक तीन साल तक का इंतजार करना पड़ेगा.

जरूरतों के लिए 75% तक निकाल सकेंगे पैसे - Photo Gallery
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जरूरतों के लिए 75% तक निकाल सकेंगे पैसे

एक तरफ जहां पूरा पीएफ निकालने पर रोक लगाई गई है, वहीं दूसरी तरफ आंशिक निकासी को काफी आसान बना दिया गया है. अब सदस्य अपनी कुल पीएफ राशि का 75% तक हिस्सा 2 मेन कैटेगरी के तहत निकाल सकते हैं. जैसे कि जरूरी जरूरतें, घर से जुड़ी आवश्यकताएं और स्पेशल कंडीशन. इसमें बेरोजगारी से जुड़े खर्च, मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई और घर खरीदना या बनवाना जैसे काम शामिल हैं, जो तय नियमों के तहत किए जा सकते हैं.

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स्पेशल कंडीशन में 2 बार निकाल सकते हैं फंड

अब कर्मचारी स्पेशल कंडीशन में बिना कोई ठोस कारण बताए साल में 2 बार अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक हिस्सा निकाल सकते हैं. इससे नौकरीपेशा लोगों को अपनी ही रिटायरमेंट सेविंग से जरूरत के वक्त पैसे निकालने की जबरदस्त फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है, भले ही फाइनल सेटलमेंट पर नियमों की पाबंदियां लागू कर दी गई हों.

डिजिटल सेटलमेंट और मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली - Photo Gallery
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डिजिटल सेटलमेंट और मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली

बदले हुए इन नए नियमों के बीच सदस्यों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने EPFO के सिस्टम को और दुरुस्त करने का फैसला किया है. इसके तहत डिजिटल क्लेम सेटलमेंट, आउटरीच प्रोग्राम्स और शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके.

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इस बात का भी रखें खास ध्यान

तो कुल मिलाकर बात यह है कि भले ही सरकार ने नौकरी छोड़ने के बाद पूरा पीएफ और पेंशन का पैसा निकालने के नियमों को थोड़ा सख्त कर दिया है और उसपर वेटिंग पीरियड लगा दिया है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको पैसों के लिए परेशान होना पड़ेगा. बुरे वक्त, इमरजेंसी, घर खरीदने या मेडिकल जरूरतों के लिए आप अब भी अपने पीएफ खाते से आसानी से पैसे निकाल सकते हैं. यानी नए नियमों में आपकी सेविंग्स को सुरक्षित रखने के साथ-साथ आपकी तुरंत की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े.

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