Maruti Victoris से Honda City e:HEV तक: पेट्रोल और हाइब्रिड का पूरा खर्चा-हिसाब

यह पक्का करने के लिए कि यूज़र्स को लग्ज़री, आराम और फ्यूल एफिशिएंसी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिले, वे हाइब्रिड गाड़ियां चुन सकते हैं। हालांकि, क्योंकि पारंपरिक कारों के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल अपने पेट्रोल मॉडल की तुलना में काफी ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए खरीदार अक्सर सवाल करते हैं कि क्या नई हाइब्रिड कार खरीदना फ़ायदेमंद है.