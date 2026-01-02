Maruti Victoris से Honda City e:HEV तक: पेट्रोल और हाइब्रिड का पूरा खर्चा-हिसाब
यह पक्का करने के लिए कि यूज़र्स को लग्ज़री, आराम और फ्यूल एफिशिएंसी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिले, वे हाइब्रिड गाड़ियां चुन सकते हैं। हालांकि, क्योंकि पारंपरिक कारों के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल अपने पेट्रोल मॉडल की तुलना में काफी ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए खरीदार अक्सर सवाल करते हैं कि क्या नई हाइब्रिड कार खरीदना फ़ायदेमंद है.
Hybrid vs Petrol Buyer Dilemma
हाइब्रिड कारें काफी बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देती हैं, लेकिन पेट्रोल वर्जन की तुलना में ज़्यादा शुरुआती कीमत खरीदारों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वे इसके लायक हैं.
Maruti Suzuki Grand Vitara Mileage & Price
पेट्रोल वर्जन: 21.11 km/l (ARAI) शुरुआती कीमत ₹10.76 लाख (एक्स-शोरूम).
हाइब्रिड वर्जन: 27.97 km/l (ARAI) कीमत ₹16.63 लाख (एक्स-शोरूम).
Honda City e:HEV Mileage & Price
पेट्रोल सिटी: 17.8 km/l (दावा किया गया) शुरुआती कीमत ₹11.95 लाख.
हाइब्रिड सिटी e:HEV: 27.26 km/l (दावा किया गया) लेकिन कीमत ₹19.48 लाख (एक्स-शोरूम).
Maruti Suzuki Invicto Mileage & Price
पेट्रोल वर्जन 21 km/l का माइलेज देता है और इसकी शुरुआती कीमत ₹10.50 लाख (एक्स-शोरूम) है.
हाइब्रिड वेरिएंट काफी ज़्यादा माइलेज 28.65 km/l देता है, जिसकी कीमत ₹16.38 लाख (एक्स-शोरूम) है.
Mileage Gains Are Considerable
तुलना किए गए सभी मॉडलों में हाइब्रिड वर्जन अपने पेट्रोल समकक्षों की तुलना में काफी बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देते हैं (अक्सर 25-30%+ ज़्यादा).
Better Long-Term Savings for High Mileage Drivers
हाइब्रिड की बेहतर एफिशिएंसी से समय के साथ फ्यूल लागत में बचत हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो नियमित रूप से लंबी दूरी तय करते हैं.
For Occasional Drivers Petrol May Still Be Practical
अगर आप सिर्फ़ कभी-कभी या ज़्यादातर छोटी दूरी के लिए गाड़ी चलाते हैं तो कीमत में कम अंतर और कम शुरुआती निवेश के कारण पेट्रोल वेरिएंट आर्थिक रूप से ज़्यादा समझदारी वाला विकल्प हो सकता है.