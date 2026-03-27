Petrol Price Today 27 March: आज दिल्ली में कितने का मिल रहा है पेट्रोल, जानें अन्य शहरों का हाल

Petrol Price Today 27 March Delhi-Banglore: केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में भारी कटौती की है. पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को ₹13 प्रति लीटर से घटाकर ₹3 प्रति लीटर किया गया है, जबकि डीजल पर उत्पाद शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि आज पेट्रोल का क्या दाम है दिल्ली और अन्य शहरों में