Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
Petrol Diesel Prices Today: हर दिन पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें आपकी जेब पर भी असर डालती हैं. जिससे आम आदमी का महीने का खर्चा बढ़ता और कम होता है. सुबह 6 बजे देश की तेल विपणन कंपनियां (OMCs) ने आज की दरें जारी कर दी हैं. यह दरें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपए की विनिमय में आए बदलाव पर आधारित होती हैं. यह बदलाव रोज की आम जिंदगी को प्रभावित करते हैं.
पारदर्शिता सुनिश्चित करना
ऐसे में हर दिन की कीमतों के बारे में पता होना बेहद जरूरी होने के साथ-साथ समझदारी भी है. सरकारी की यह प्रणाली पारदर्शिता सुनिश्चित करती है. ताकी आम आदमी को भ्रमित जानकारी न मिले.
पेट्रोल के ताजा रेट
नई दिल्ली- पेट्रोल ₹94.72, मुंबई: पेट्रोल ₹104.21, कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94, चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75, अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49, बेंगलुरु: पेट्रोल ₹102.92, हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46, जयपुर: पेट्रोल ₹104.72, लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69, पुणे: पेट्रोल ₹104.04, चंडीगढ़: पेट्रोल ₹94.30
डीजल के ताजा रेट
नई दिल्ली: डीजल ₹87.62, मुंबई: डीजल ₹92.15, कोलकाता: डीजल ₹90.76, चेन्नई: डीजल ₹92.34, अहमदाबाद: डीजल ₹90.17, जयपुर: डीजल ₹90.21, लखनऊ: डीजल ₹87.80, पुणे: डीजल ₹90.57, चंडीगढ़: डीजल ₹82.45, बेंगलुरु: डीजल ₹89.02 और हैदराबाद: डीजल ₹95.70
दो साल से स्थिर क्यों हैं कीमतें?
मई 2022 के बाद से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता है. फिर भी भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कीमतें स्थिर बनी हुई है.
कीमतें SMS से करें चेक
अगर आप मोबाइल से ईंधन की कीमत जानना चाहते हैं, तो BPCL ग्राहक: RSP लिखकर 9223112222 पर भेजें. HPCL ग्राहक: HP Price लिखकर 9222201122 पर भेजें. Indian Oil ग्राहक: शहर का कोड टाइप करें, फिर RSP के साथ 9224992249 पर भेजें.
कच्चे तेल की कीमतें
पेट्रोल और डीजल का उत्पादन कच्चे तेल से होता है. जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आता है. तो इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर देखने को मिलता है.
डॉलर से कम रुपया
भारत ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है. यह डॉलर में खरीदा जाता है. अगर रुपया करजोर होता है, तो ईंधन महंगा पड़ता है.
सरकारी टैक्स
केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल-डीजल पर टैक्स लगाती हैं. जो खुदरा मूल्य का एक बड़ा हिस्सा होते हैं. इसी कारण राज्यों में कीमतों में अंतर होता है.