Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?

Petrol Diesel Prices Today: हर दिन पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें आपकी जेब पर भी असर डालती हैं. जिससे आम आदमी का महीने का खर्चा बढ़ता और कम होता है. सुबह 6 बजे देश की तेल विपणन कंपनियां (OMCs) ने आज की दरें जारी कर दी हैं. यह दरें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपए की विनिमय में आए बदलाव पर आधारित होती हैं. यह बदलाव रोज की आम जिंदगी को प्रभावित करते हैं.