Petrol-Diesel Price Today 8 April 2026: आज 8 अप्रैल को कितने में मिल रहा है पेट्रोल और डीजल, जानें आज का ताजा रेट
Petrol-Diesel Price Today 8 April 2026: हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें जारी होती हैं, जो आम आदमी की जिंदगी और बजट पर सीधा असर डालती हैं. आज 8 अप्रैल 2026 को भी उत्तर प्रदेश समेत देशभर में ताजा दरें घोषित कर दी गई हैं. कच्चे तेल की कीमत और डॉलर-रुपया विनिमय दर के आधार पर तय होने वाली ये कीमतें रोजमर्रा के खर्च को प्रभावित करती हैं, इसलिए इनकी जानकारी रखना जरूरी है.
कीमत तय होने की प्रक्रिया
पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर दिन सुबह 6 बजे तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपडेट की जाती हैं. ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, टैक्स और विनिमय दर को ध्यान में रखा जाता है.
लखनऊ में ताजा रेट
राजधानी लखनऊ में पेट्रोल ₹94.69 प्रति लीटर और डीजल ₹87.81 प्रति लीटर मिल रहा है. यहां की कीमतें राज्य के औसत स्तर के आसपास हैं और उपभोक्ताओं के लिए स्थिर मानी जा रही हैं.
अन्य प्रमुख शहरों के रेट
वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में पेट्रोल ₹94 से ₹95 के बीच और डीजल ₹87 से ₹88 के बीच बिक रहा है. शहरों के अनुसार मामूली अंतर टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन के कारण होता है.
छोटे शहरों में कीमतों का असर
भदोही, उन्नाव और अलीगढ़ जैसे छोटे शहरों में भी कीमतें लगभग समान स्तर पर बनी हुई हैं. हालांकि स्थानीय टैक्स और डिस्ट्रीब्यूशन लागत के कारण कुछ पैसों का अंतर देखने को मिलता है. लखनऊ में पेट्रोल ₹94.69 और डीजल ₹87.81 में प्रति लीटर मिल रहा है. वाराणसी में ₹95.11 और डीजल ₹88.30,प्रयागराज में पेट्रोल ₹95.58 और डीजल ₹88, भदोही में ₹95.36 और डीजल ₹88.54, मथुरा में पेट्रोल ₹94.60 और डीजल ₹87,21, आगरा में पेट्रोल ₹94.38 और डीजल ₹87.40 रुपये प्रति लीटर, अलीगढ़ में पेट्रोल ₹94.82 और डीजल ₹88.19,गाजियाबाद में पेट्रोल ₹94.41 और डीजल ₹87.93, नोएडा में ₹95.12 और डीजल ₹87.29, उन्नाव में ₹94.79 और डीजल ₹87.92 मिल रहा है.
ग्लोबल फैक्टर्स का प्रभाव
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव सीधे भारत में ईंधन कीमतों को प्रभावित करता है. साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाती है.
2022 के बाद स्थिरता
मई 2022 में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा टैक्स में कटौती के बाद से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में काफी हद तक स्थिरता देखी जा रही है. इससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है, हालांकि वैश्विक बदलाव अब भी असर डालते हैं.
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी जानकारी
कीमतों की रोजाना जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि ये सीधे आपके यात्रा खर्च और घरेलू बजट को प्रभावित करती है. अलग-अलग शहरों में रेट चेक करके आप अपने खर्च की बेहतर योजना बना सकते हैं. ये सुबह 6 बजे जारी किए गए रेट हैं. इनमे समयअनुसार बदलाव हो सकता है.