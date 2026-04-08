Petrol-Diesel Price Today 8 April 2026: आज 8 अप्रैल को कितने में मिल रहा है पेट्रोल और डीजल, जानें आज का ताजा रेट

छोटे शहरों में कीमतों का असर

भदोही, उन्नाव और अलीगढ़ जैसे छोटे शहरों में भी कीमतें लगभग समान स्तर पर बनी हुई हैं. हालांकि स्थानीय टैक्स और डिस्ट्रीब्यूशन लागत के कारण कुछ पैसों का अंतर देखने को मिलता है. लखनऊ में पेट्रोल ₹94.69 और डीजल ₹87.81 में प्रति लीटर मिल रहा है. वाराणसी में ₹95.11 और डीजल ₹88.30,प्रयागराज में पेट्रोल ₹95.58 और डीजल ₹88, भदोही में ₹95.36 और डीजल ₹88.54, मथुरा में पेट्रोल ₹94.60 और डीजल ₹87,21, आगरा में पेट्रोल ₹94.38 और डीजल ₹87.40 रुपये प्रति लीटर, अलीगढ़ में पेट्रोल ₹94.82 और डीजल ₹88.19,गाजियाबाद में पेट्रोल ₹94.41 और डीजल ₹87.93, नोएडा में ₹95.12 और डीजल ₹87.29, उन्नाव में ₹94.79 और डीजल ₹87.92 मिल रहा है.