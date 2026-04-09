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9 April Petrol Diesel Prices: युद्धविराम के बीच तेल के नए दाम जारी, जानें आपके शहर में क्या है कीमत?

Petrol Diesel Prices: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है. भारतीय तेल कंपनियों ने 9 अप्रैल 2026 के लिए पेट्रोल-डीजल की नई दरें जारी कर दी हैं. इस बीच वैश्विक बाजार में खूब हलचल देखने को मिल रही है. लेकिन घरेलू स्तर पर कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. 


By: Preeti Rajput | Last Updated: April 9, 2026 8:57:40 AM IST

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स्थिर हैं तेल की कीमतें

अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के युद्धविराम के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में कमी आ गई हैं. कच्चे तेल की कीमतें $100 के नीचे आ गई हैं.

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भारतीय तेल कंपनियों ने नहीं किए बदलाव

इस राहत के बीच भारतिय तेल कंपनियों ने आज 9 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है.

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दिल्ली-मुंबई में पेट्रोल-डीजल की कीमतें

देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 94.77 और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹103.54 और डीजल ₹90.03 पर स्थिर है.

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यूपी-बिहार में क्या है दाम?

यूपी का राजधानी लखनऊ में पेट्रोल ₹94.69 और डीजल ₹87.81 प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं बिहार के पटना में कीमत थोड़ी ज्यादा है. यहां पर पेट्रोल ₹106.12 और डीजल ₹91.67 प्रति लीटर मिल रहा है.

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बेंगलुरु से तिरुवनंतपुरम तक

बेंगलुरु में पेट्रोल ₹102.92 और हैदराबाद में ₹107.46 पर मिल रहा है. वहीं तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल का दाम ₹107.49 है. जो बाकी के राज्यों से काफी ज्यादा है.

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बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत

जयपुर ₹104.69, लखनऊ ₹94.69, पटना ₹106.12,गुड़गांव ₹95.65, नोएडा ₹94.88, चंडीगढ़ ₹94.30, हैदराबाद ₹107.46, तिरुवनंतपुरम ₹107.49, नई दिल्ली ₹94.77, कोलकाता ₹105.41, मुंबई ₹103.54, चेन्नई ₹101.23,

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बड़े शहरों में डीजल की कीमत

जयपुर ₹90.82, लखनऊ ₹87.81, पटना ₹91.67, तिरुवनंतपुरम ₹96.48, नई दिल्ली ₹87.67, कोलकाता ₹92.02, मुंबई ₹90.03, चेन्नई ₹92.39, गुड़गांव ₹88.03, नोएडा ₹88.01, चंडीगढ़ ₹82.45, हैदराबाद ₹95.70

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