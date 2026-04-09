9 April Petrol Diesel Prices: युद्धविराम के बीच तेल के नए दाम जारी, जानें आपके शहर में क्या है कीमत?

Petrol Diesel Prices: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है. भारतीय तेल कंपनियों ने 9 अप्रैल 2026 के लिए पेट्रोल-डीजल की नई दरें जारी कर दी हैं. इस बीच वैश्विक बाजार में खूब हलचल देखने को मिल रही है. लेकिन घरेलू स्तर पर कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.