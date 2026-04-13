Petrol-Diesel Price: आज बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम? जानें अपने शहर का नया रेट

Petrol-Diesel Price 13 April: कच्‍चे तेल की कीमतों को लेकर फिलहाल ग्लोबल मार्केट में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. जिसके कारण लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि कच्‍चे तेल के दाम बढ़ने के बाद क्या भारतीय बाजार में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी? अमेरिका-ईरान तनाव के बीच 13 अप्रैल को पेट्रोल-डीजल के भाव क्‍या हैं, आइए जानते हैं यहां..