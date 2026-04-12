Petrol-Diesel Price Today: क्या सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल? जानें आपके शहर का ताजा रेट

प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें

इंडियन ऑयल के XP100 पेट्रोल की कीमत में 1 अप्रैल को भारी बढ़ोतरी की गई. यह भारत का 100-ऑक्टेन वाला प्रीमियम ईंधन है. इसकी कीमत 11 रुपए प्रति लीटर बढ़ाकर 149 रुपए से 160 रुपए कर दी गई है. लग्जरी कारों और सुपरबाइक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है. प्रीमियम डीजल वैरिएंट Xtra Green की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिला है. यह 92.99 रुपए प्रति लीटर की कीमत हो गया है.