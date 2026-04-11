Petrol Diesel Prices: सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल? दिल्ली से लेकर मुंबई तक जानें आज का रेट

Petrol Diesel Prices: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं किया है. शनिवार को तेल कंपनियों की तरफ से पुरानी कीमतें बरकरार रखी गई हैं. कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी के साथ कई देशों में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि, भारत में कीमतों कोई इजाफा नहीं हुआ है.