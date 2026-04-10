Petrol Diesel Prices: पेट्रोल और डीजल के नए रेट हुए जारी, दिल्ली-नोएडा समेत जानें अपने शहर में क्या है दाम?

9 April Petrol Diesel Prices: आज 10 अप्रैल, शुक्रवार को देश की तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं. भारत में तेल की कीमतें हर रोज अपडेट किए जाते हैं. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की स्थिति घरेलू टैक्स के आधार पर तय होती हैं. आइए जानते हैं, आपके शहर में क्या है पेट्रोल-डीजल का ताजा दाम?