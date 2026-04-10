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Petrol Diesel Prices: पेट्रोल और डीजल के नए रेट हुए जारी, दिल्ली-नोएडा समेत जानें अपने शहर में क्या है दाम?

9 April Petrol Diesel Prices: आज 10 अप्रैल, शुक्रवार को देश की तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं. भारत में तेल की कीमतें हर रोज अपडेट किए जाते हैं. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की स्थिति घरेलू टैक्स के आधार पर तय होती हैं. आइए जानते हैं, आपके शहर में क्या है पेट्रोल-डीजल का ताजा दाम?


By: Preeti Rajput | Published: April 10, 2026 9:07:33 AM IST

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राजधानी में तेल की कीमतें

देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 प्रति लीटर और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर बिक रहा है. हालांकि, कुछ शहरों में मामूली बदलाव देखने को मिला है. अलग-अलग राज्यों में वैट (VAT) और माल ढुलाई के खर्च के कारण ये कीमतें अलग-अलग हो सकती है.

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पेट्रोल का ताजा रेट

नई दिल्ली ₹94.7, मुंबई ₹103.54, कोलकाता ₹105.41, चेन्नई ₹101.23, नोएडा ₹94.74, गुड़गांव ₹95.51, बेंगलुरु ₹102.96, जयपुर ₹104.72, लखनऊ ₹94.84, पटना ₹105.59

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डीजल का ताजा रेट

नई दिल्ली ₹87.67, मुंबई ₹90.03, कोलकाता ₹92.02, चेन्नई ₹92.81, नोएडा ₹87.81, गुड़गांव ₹87.98, बेंगलुरु ₹90.99, जयपुर ₹90.21, लखनऊ, ₹87.98, पटना ₹91.82

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कौन तय करता है कीमतें?

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुख्य रूप से तेल कंपनियां (OMCs) तय करती हैं, लेकिन इस पर केंद्र और राज्य सरकार का भी नियंत्रण होता है. कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) के आधार पर तय की जाती है.

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कैसे तय की जाती हैं कीमतें?

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू, रिफाइनरी का खर्चा और केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी के साथ राज्य सरकारों का वैट शामिल कर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय की जाती हैं. इसी कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में तेल की कीमत होती हैं.

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क्यों स्थिर है कीमतें?

मई 2022 के बाद से केंद्र और कई राज्यों ने टैक्स में कटौती की, जिसके कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतों में स्थिरता देखने को मिल रही है. हालांकि, ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता है. लेकिन इसके बावजूद भारत में ये कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

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घर बैठे जानें पेट्रोल-डीजल के दाम

आप घर बैठे अपने मोबाइल से पेट्रोल-डीजल के दाम जान सकते हैं. तेल कंपनियों की वेबसाइट या उनके मोबाइल ऐप के जरिए लेटेस्ट रेट चैक किए जा सकते हैं. इसके अलावा एसएमएस (SMS) के जरिए भी आप जानकारी पा सकते हैं. इंडियन ऑयल (IOC) के ग्राहक RSP <स्पेस> अपना शहर कोड लिखकर 9224992249 पर भेज सकते हैं.

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