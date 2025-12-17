क्रिसमस पर घूमने का परफेक्ट प्लान, दुनिया की 7 जादुई जगहें; यहां देखें लिस्ट
Best Travel Places in Christmas: क्रिसमस के खास मौके पर कुछ जगहें सचमुच जादुई बन जाती हैं. बर्फीली वादियाँ, रोशनी से सजे शहर और त्योहारों का माहौल इन स्थलों को खास बनाता है. ये जगहें सर्दियों की छुट्टियों में घूमने के लिए बेहतरीन हैं. चलिए ऐसी ही 7 जादुई जगहों के बारे में जान लेते हैं – जहाँ आपको इस क्रिसमस ज़रूर जाना चाहिए.
जर्मनी के क्रिसमस बाज़ार
आइकॉनिक नूर्नबर्ग क्रिस्टकिंडलसमार्कट से लेकर म्यूनिख के मध्ययुगीन माहौल तक, रोशनी, हाथ से बने गहनों और मुल्ड वाइन का आनंद लें. माहौल गर्म, पारंपरिक और बहुत ज़्यादा उत्सव वाला लगता है.
लैपलैंड, फ़िनलैंड
सांता के गाँव, नॉर्दर्न लाइट्स और रेनडियर स्लेज राइड के साथ एक सच्चे विंटर वंडरलैंड का अनुभव करें. यह जगह सभी उम्र के लोगों के लिए एक अविस्मरणीय क्रिसमस का अनुभव देती है.
रोवानिएमी, फ़िनलैंड
आर्कटिक सर्कल पर स्थित, यह उत्सव वाला शहर आपको सांता और उनके एल्व्स से मिलने का मौका देता है. यह दुनिया की सबसे जादुई क्रिसमस जगहों में से एक है.
न्यूयॉर्क शहर, USA
रॉकफेलर सेंटर के पेड़ से लेकर सेंट्रल पार्क में आइस स्केटिंग तक, यह शहर छुट्टियों की खुशी से जगमगाता है. हर गली किसी क्लासिक क्रिसमस फ़िल्म के सीन जैसी लगती है.
प्राग, चेक गणराज्य
उत्सव वाले बाज़ारों और ऐतिहासिक आकर्षण से भरे ओल्ड टाउन स्क्वायर को एक्सप्लोर करें. क्रिसमस की रोशनी में शहर का आर्किटेक्चर और भी जादुई लगता है.
स्विस आल्प्स, स्विट्ज़रलैंड
बर्फ़ीले पहाड़, आरामदायक शैले और सुंदर गाँव छुट्टियों के लिए एकदम सही जगह बनाते हैं. शांति, सुंदरता और सर्दियों के रोमांच की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए आदर्श.
एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड
यह शहर क्रिसमस बाज़ारों, रोशनी और ऐतिहासिक सड़कों से जीवंत हो उठता है. इसके सर्दियों के उत्सव परंपरा, संस्कृति और छुट्टियों की भावना का मिश्रण हैं.
आप इस क्रिसमस कहाँ जाएँगे?
बर्फ़ीले गाँवों से लेकर जगमगाते शहरों तक, ये जादुई जगहें आपके क्रिसमस और नए साल को अविस्मरणीय बनाने का वादा करती हैं.