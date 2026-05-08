छौंक बदल देगा खाने का स्वाद! बेहतरीन ज़ायके के लिए जरूरी है सही तड़का लगाना, जानें सही तरीका

छौंक बदल देगा खाने का स्वाद! बेहतरीन ज़ायके के लिए जरूरी है सही तड़का लगाना, जानें सही तरीका
भारतीय खाने में मसाले और तड़के का विशेष महत्त्व है. अगर किसी व्यंजन में सही मसाले का छौंक नहीं लगाया तो खाने का पूरा स्वाद खराब हो सकता है. भारतीय पकवानों की धड़कन है ये छौंक, लेकिन ज्यादातर लोग इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि किस व्यंजन में किस मसाले का तड़का लगाएं. यहां मैंने छोटी-सी लिस्ट तैयार की है जो आपको तड़के के बारे में बेसिक समझ दे देगी कि किस सब्जी या व्यंजन में किस चीज का तड़का लगाएं!
राई
उपमा, नारियल की चटनी या फिर आलू की सब्जी में राई का तड़का जरूर लगाया जाता है. इसके अलावा रायते में भी आप राई का तड़का लगा सकते हैं.
करी पत्ता
करी पत्ता खासतौर पर दक्षिण भारतीय व्यंजनों जैसे सांबर, नारियल चटनी में इस्तेमाल होता है. इसके अलावा मराठी व्यंजनों, पोहा और कढ़ी पकौड़ा में भी इसका भरपूर इस्तेमाल होता है.
मेथीदाना
मेथीदाना का इस्तेमाल आमतौर पर कम किया जाता है. लेकिन कढ़ी के छौंक में और बैंगन के छौंक में इसका इस्तेमाल जरूरी होता है. कुछ लोग गोभी की सब्जी में भी मेथी का इस्तेमाल करते हैं.
हींग
दाल के तड़के में देसी घी और हींग कमाल का स्वाद लाते हैं, इसके अलावा गोभी, कढ़ी और खिचड़ी में इसका तड़का ज़बरदस्त स्वाद लाता है.
अजवाइन
दादी-नानी अक्सर ऐसा कहा करती थीं कि सुबह बनने वाली कम से कम एक सब्जी में अजवाइन का तड़का ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे कब्ज की समस्या दूर होती है. आमतौर पर भिंडी और अरबी की सब्जी में अजवाइन का तड़का लगाया जाता है.