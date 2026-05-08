छौंक बदल देगा खाने का स्वाद! बेहतरीन ज़ायके के लिए जरूरी है सही तड़का लगाना, जानें सही तरीका

भारतीय खाने में मसाले और तड़के का विशेष महत्त्व है. अगर किसी व्यंजन में सही मसाले का छौंक नहीं लगाया तो खाने का पूरा स्वाद खराब हो सकता है. भारतीय पकवानों की धड़कन है ये छौंक, लेकिन ज्यादातर लोग इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि किस व्यंजन में किस मसाले का तड़का लगाएं. यहां मैंने छोटी-सी लिस्ट तैयार की है जो आपको तड़के के बारे में बेसिक समझ दे देगी कि किस सब्जी या व्यंजन में किस चीज का तड़का लगाएं!