इन सब्जियों में जीरा डालकर बिगाड़ देते हैं स्वाद! जानिए सही तड़का क्या है

भारतीय रसोई में जीरा तड़का स्वाद का अहम हिस्सा माना जाता है. दाल हो या सब्जी, ज्यादातर लोग समझते हैं कि थोड़ा सा जीरा हर खाना का स्वाद बढ़ा देता है. इसलिए जरूरी है कि हम यह समझें कि किस सब्जी में जीरा नहीं डालना चाहिए और उसकी जगह कौन से मसाले इस्तेमाल करने चाहिए. आइए जानते हैं कौन-सी सब्जियाँ हैं जिनमें जीरे की जगह कुछ और तड़का बेहतर रहेगा.

By: Komal Singh | Published: October 5, 2025 11:42:38 AM IST

लौकी

लौकी का स्वाद हल्का और सौम्य होता है. इसमें जीरा डालने से इसका सॉफ्ट फ्लेवर दब जाता है. बेहतर स्वाद के लिए इसमें हींग, करी पत्ता और थोड़ा सा सरसों का तड़का डालें.

परवल

परवल का स्वाद थोड़ा मीठा और हल्का कसैला होता है. अगर इसमें जीरा डाल दिया जाए तो उसका नैचुरल फ्लेवर खो जाता है.

कद्दू

कद्दू स्वाभाविक रूप से मीठा होता है, और जीरा इसमें डालने से उसका स्वाद अजीब लगने लगता है. इसके बजाय इसमें मेथी दाना, राई और थोड़ा अदरक-लहसुन का पेस्ट डालना बेहतर होता है.

बैंगन

बैंगन में जीरा डालने से उसका स्मोकी फ्लेवर कम हो जाता है. इसकी जगह सरसों के दाने, करी पत्ता और थोड़ा सा हींग का तड़का डालें. ये बैंगन के नैचुरल फ्लेवर को उभारते हैं और उसे और सुगंधित बनाते हैं

भिंडी

भिंडी में जीरा डालने से इसका हल्का चिपचिपा टेक्सचर और भी बढ़ सकता है. इसके बजाय इसमें सौंफ या राई का तड़का डालें. ये दोनों मसाले भिंडी के स्वाद को ताजगी देते हैं .

टिंडा

टिंडा का स्वाद बेहद नाजुक होता है. जीरे की तीखापन इसमें अच्छी तरह नहीं घुलता. इसलिए इसमें हींग और धनिया पाउडर का इस्तेमाल करें. अगर आप थोड़ा दक्षिण भारतीय फ्लेवर चाहते हैं, तो करी पत्ता डाल सकते हैं.

पत्ता गोभी

पत्ता गोभी में जीरा डालने से इसकी खुशबू भारी हो जाती है. इसके बजाय इसमें सरसों का दाना, हरी मिर्च और हल्की हींग डालें. यह तड़का पत्ता गोभी की हल्की मिठास और करारापन बनाए रखता है.

तुरई

तुरई का स्वाद बहुत हल्का और जलीनुमा होता है. अगर इसमें जीरा डाल दिया जाए तो उसका प्राकृतिक फ्लेवर गायब हो जाता है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

