इन सब्जियों में जीरा डालकर बिगाड़ देते हैं स्वाद! जानिए सही तड़का क्या है

भारतीय रसोई में जीरा तड़का स्वाद का अहम हिस्सा माना जाता है. दाल हो या सब्जी, ज्यादातर लोग समझते हैं कि थोड़ा सा जीरा हर खाना का स्वाद बढ़ा देता है. इसलिए जरूरी है कि हम यह समझें कि किस सब्जी में जीरा नहीं डालना चाहिए और उसकी जगह कौन से मसाले इस्तेमाल करने चाहिए. आइए जानते हैं कौन-सी सब्जियाँ हैं जिनमें जीरे की जगह कुछ और तड़का बेहतर रहेगा.