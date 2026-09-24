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कौन हैं वो 6 नए चेहरे, जो लव रंजन की अपकमिंग फिल्म ‘पहला प्यार दूसरी बार’ से बॉलीवुड में करेंगे डेब्यू

Pehla Pyaar Doosri Baar Starcast: लव रंजन की अपकमिंग फिल्म ‘पहला प्यार दूसरी बार’ का ट्रेलर रिलीज हो रहा है. सिनेमाघरों में यह फिल्म (23 अक्टूबर, 2026) को रिलीज होगी. इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म से 6 नए चेहरे बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं. ट्रेलर में स्पर्श वालिया, अलीशा चोपड़ा, कुणाल वैद्य, साक्षी वैद्य, तुषार छिब्बर और सरगुन कौर लूथरा को मुख्य कलाकारों के तौर पर दिखाया गया है. यह फिल्म बड़े पर्दे पर उनकी पहली फिल्म है. ऐसे में आइए इन सभी कलाकारों के बारे में जानते हैं.


By: Sohail Rahman | Published: September 24, 2026 10:32:42 PM IST

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कौन हैं स्पर्श वालिया? - Photo Gallery
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कौन हैं स्पर्श वालिया?

स्पर्श वालिया एक उभरते हुए भारतीय फिल्म और थिएटर अभिनेता हैं, जो अपनी सहज अदाकारी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं. थिएटर में अपनी कला को निखारने में 5 साल से ज्यादा समय बिताने के बाद उन्होंने मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा में कदम रखा और अपनी पहली फीचर फिल्म की भूमिका के लिए उन्हें काफी सराहना मिली. उन्होंने फरहान अख्तर की फिल्म ‘120 बहादुर’ में बड़े पर्दे से डेब्यू किया था. हालांकि उनका किरदार काफी छोटा था. अब स्पर्श वालिया ‘पहला प्यार दूसरी बार’ फिल्म में मूख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं.

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अलीशा चोपड़ा एक भारतीय अभिनेत्री और प्रोड्यूसर हैं, जिनका जन्म 1 सितंबर 1996 को हुआ था. उन्होंने फिल्मों और डिजिटल वेब सीरीज में अपने किरदारों के जरिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है. उनकी अन्य फिल्मों की बात करें तो उन्होंने ‘बंदा सिंह चौधरी’ और शॉर्ट फिल्म ‘सितारा’ में काम किया है. उन्होंने शॉर्ट फिल्म ‘सितारा’ को को-प्रोड्यूस भी किया है. इसके अलावा, अलीशा ‘जब मिला तू’ और ‘अक्कड़ बक्कड़ रफू चक्कर’ जैसे वेब सीरीज काम कर चुकी है.

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कौन हैं कुणाल वैद्य?

कुणाल वैद्य एक उभरते हुए एक्टर हैं. जो बहुत जल्द पहला प्यार दूसरी बार से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं. ये फिल्म युवाओं पर आधारित रोमांटिक कॉमेडी है. फिल्म के बारे में बात करते हुए प्रोड्यूसर लव रंजन ने कहा कि कहानी स्कूल, दोस्ती और पहले क्रश की यादों पर आधारित है. उन्होंने फिल्म में छह नए एक्टर्स को लाने के बारे में भी बात की.

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साक्षी वैद्य एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं जो मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय सिनेमा, खासकर तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करती हैं. पढ़ाई से फिजियोथेरेपिस्ट रहीं साक्षी ने मुख्यधारा की एक्टिंग में आने से पहले सोशल मीडिया पर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के तौर पर शुरुआती पहचान बनाई.

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तुषार छिब्बर एक उभरते हुए भारतीय एक्टर हैं, जो युवाओं की दोस्ती और कॉमेडी पर आधारित आने वाली फिल्म 'पहला प्यार दूसरी बार' (2026) में मुख्य किरदारों में से एक के तौर पर बॉलीवुड में अपना मेनस्ट्रीम डेब्यू कर रहे हैं. मुख्य भूमिका निभाने से पहले वह वेब सीरीज 'द रॉयल्स' (2025) में ध्रुव धोलपुर के किरदार में नजर आए थे.

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सरगुन कौर लूथरा एक भारतीय टेलीविजन और फिल्म अभिनेत्री हैं, जो स्टार प्लस के हिट ड्रामा शो 'ये है चाहतें' में डॉ. प्रीशा खुराना और डॉ. नयनतारा अय्यर के दोहरे किरदार के लिए जानी जाती हैं. उनका जन्म 24 नवंबर 1998 को नई दिल्ली में हुआ है. उन्होंने बहुत कम समय में हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बना ली है.

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