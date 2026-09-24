कौन हैं वो 6 नए चेहरे, जो लव रंजन की अपकमिंग फिल्म ‘पहला प्यार दूसरी बार’ से बॉलीवुड में करेंगे डेब्यू

Pehla Pyaar Doosri Baar Starcast: लव रंजन की अपकमिंग फिल्म ‘पहला प्यार दूसरी बार’ का ट्रेलर रिलीज हो रहा है. सिनेमाघरों में यह फिल्म (23 अक्टूबर, 2026) को रिलीज होगी. इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म से 6 नए चेहरे बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं. ट्रेलर में स्पर्श वालिया, अलीशा चोपड़ा, कुणाल वैद्य, साक्षी वैद्य, तुषार छिब्बर और सरगुन कौर लूथरा को मुख्य कलाकारों के तौर पर दिखाया गया है. यह फिल्म बड़े पर्दे पर उनकी पहली फिल्म है. ऐसे में आइए इन सभी कलाकारों के बारे में जानते हैं.