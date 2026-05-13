PBKS vs MI: क्या मुंबई बिगाड़ेगी पंजाब का खेल… धर्मशाला में कौन मारेगा बाजी? पिच रिपोर्ट समेत सारी डिटेल्स

PBKS vs MI Match Report: IPL 2026 के 58वें मैच में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत होगी. यह मुकाबला गुरुवार (14 मई) को धर्मशाला के HPCA मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला पंजाब किंग्स के लिए काफी अहम होगा, क्योंकि प्लेऑफ की रेस रोमांचक हो गई है. पंजाब किंग्स पिछले 4 मुकाबले हारकर आ रही है. ऐसे में एक और हार पंजाब का खेल बिगाड़ सकती है. वहीं, मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ की रेस खत्म हो चुकी है. ऐसे में मुंबई इंडियंस खुलकर खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी. आइए जानते हैं इस मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स…