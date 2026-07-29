Paytm Payments Bank Closure: खत्म हुआ Paytm Bank! अब खाते का पैसा कैसे निकालें? जानें डिटेल यहां…

Paytm Payments Bank Closure: अगर आप रोजाना पेटीएम ऐप से यूपीआई पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज या बिजली-पानी के बिल भरते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसका असर पेटीएम ऐप की रोजमर्रा की डिजिटल सेवाओं पर नहीं पड़ेगा. यानी आप पहले की तरह यूपीआई पेमेंट और दूसरी ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे.