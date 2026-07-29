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Paytm Payments Bank Closure: खत्म हुआ Paytm Bank! अब खाते का पैसा कैसे निकालें? जानें डिटेल यहां…

Paytm Payments Bank Closure: अगर आप रोजाना पेटीएम ऐप से यूपीआई पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज या बिजली-पानी के बिल भरते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसका असर पेटीएम ऐप की रोजमर्रा की डिजिटल सेवाओं पर नहीं पड़ेगा. यानी आप पहले की तरह यूपीआई पेमेंट और दूसरी ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे.


By: Preeti Rajput | Published: July 29, 2026 12:09:21 PM IST

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ऐप चलता रहेगा

पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद होने का मतलब यह नहीं है कि पेटीएम ऐप भी बंद हो जाएगा. पिछले कुछ सालों में ऐप और बैंक का काम अलग हो चुका है. इसलिए यूपीआई पेमेंट, क्यूआर कोड से भुगतान, मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट जैसी सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी.

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क्या होगा बंद?

बंद सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बैंकिंग सेवाएं होंगी. अगर आपका यूपीआई किसी दूसरे बैंक खाते से जुड़ा है, तो आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है. आप पहले की तरह आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे.

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जमा पैसे का क्या होगा?

अगर आपका पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जमा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ग्राहकों की जमा राशि सुरक्षित बताई गई है. जिन लोगों का पैसा वापस मिलना बाकी है, उन्हें बैंक की तय प्रक्रिया के तहत उनका पैसा लौटाया जाएगा. इसके लिए बैंक रिकॉर्ड, स्टेटमेंट और केवाईसी दस्तावेज संभालकर रखना जरूरी है.

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यूपीआई यूजर्स क्या करें?

अगर आपका यूपीआई किसी दूसरे बैंक खाते से जुड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन अगर आपका यूपीआई अभी भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पुराने या बंद हो चुके खाते से लिंक है, तो उसे जल्द किसी दूसरे बैंक खाते से जोड़ देना चाहिए. पुराने फास्टैग या वॉलेट से जुड़े दावों का निपटारा भी इसी प्रक्रिया के तहत होगा.

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बैंक क्यों हो रहा बंद?

आरबीआई ने मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने से रोक लगा दी थी. इसके बाद 2024 में नई जमा राशि लेने और कई बैंकिंग सेवाएं देने पर भी रोक लगाई गई. आखिरकार अप्रैल 2026 में बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया. अब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद बैंक को बंद करने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है.

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निवेशकों पर कितना असर?

पेटीएम पेमेंट्स बैंक शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, इसलिए इसका सीधा असर आम निवेशकों पर नहीं पड़ेगा. वहीं, पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस पहले ही बैंक में अपने निवेश का मूल्य कम कर चुकी है. इसलिए इस फैसले से निवेशकों पर अतिरिक्त असर पड़ने की संभावना कम मानी जा रही है.

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