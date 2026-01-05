हीरो नहीं…’खलनायक’ निकले पवन सिंह! विवादों से रहा है लंबा नाता, तीन बीवी से लेकर अश्लील हरकतों तक की पूरी कहानी; जानें यहां
Pawan Singh controversies: भोजपुरी इंडस्ट्री के ‘पावर स्टार’ पवन सिंह 40वां जन्मदिन बना रहे हैं. एक्टर का विवादों से काफी लंबा नाता रहा है. उनकी शादी से लेकर लव लाइफ तक का सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. यह विवाद उनकी निजी जिंदगी को प्रभावित करते रहे हैं. इन विवादों के कारण पवन सिंह की छवि पर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं. आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े अहम विवाद…
अंजली राघव से जुड़ा विवाद
एक इवेंट पर पवन ने गाने ‘सईयां सेवा करे’ के प्रमोशन के दौरान सभी के सामने मंच पर अंजलि राघव की कमर छू लिए थे. जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया है. जिसके बाद अंजलि ने भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला लिया. हालांकि, बाद में पवन सिंह ने माफी मांग ली.
ज्योति सिंह संग तलाक
साल 2018 पवन सिंह की दूसरी शादी ज्योति सिंह के साथ हुई थी. लेकिन साल 2022 में उन्होंने आरा कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी डाली थी. ज्योति ने पवन सिंह पर मानसिक प्रताडना, दोबारा अबॉर्शन और सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे. जिसके लिए उन्होंने 5 लाख मासिक भरण-पोषण की मांग भी की थी. लेकिन पवन सिंह ने इसके बाद 1 करोड़ का ऑफर तक दे डाला था. अंजलि विवाद के दौरान ज्योति ने आत्मदाह तक की धमकी दी थी.
अक्षरा सिंह के साथ ब्रेकअप
पवन सिंह का नाम भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ भी जुड़ चुका है. दोनों ने एक साथ कई फिल्मों और गानों में काम किया है. हालांकि शादी के बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया. अक्षरा ने 2019 में पवन पर धमकी, अश्लील तस्वीरें शेयर करने और इंडस्ट्री से बाहर तक करने के गंभीर आरोप लगा दिए. पवन ने उन्हें मौत की धमकी दी. पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच का विवाद काफी लंबा चला था.
पहली पत्नी नीलम सिंह की मौत
पवन सिंह की पहली शादी साल 2014 में नीलम सिंह से हुई थी. हालांकि शादी के केवल 3 महीने बाद मार्च 2015 में मुंबई के अंधेरी स्थित में उनके फ्लैट में नीलम ने आत्महत्या कर ली. पुलिस ने दुर्घटना मौत का मामला दर्ज किया, साथ ही कमरे से किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था.
खेसारी लाल यादव से दुश्मनी
भोजपुरी के दो सितारों पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच का विवाद काफी पुराना रहा है. दरअसल, एक वीडियो में खेसारी के कमेंट की पवन सिंह ने निंदा कर दी थी. दोनों ने एक-दूसरे पर प्रोफोशनल स्तर पर आरोप लगा दिए थे. हालांकि बाद में यह मामला शांत हो गया.
अश्लील गानों को लेकर विवाद
पवन सिंह के गाने जैसे ‘लॉलीपॉप लागेलु’ और ‘आरा के होठलाली’ पर डबल मीनिंग और अश्लीलता जैसे कई आरोप लग चुके हैं. जिसके कारण कई राज्यों में शिकायतें भी दर्ज कराई गई थीं. पवन सिंह का विवादों से नाता लगातार बना रहा है.