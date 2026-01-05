हीरो नहीं…’खलनायक’ निकले पवन सिंह! विवादों से रहा है लंबा नाता, तीन बीवी से लेकर अश्लील हरकतों तक की पूरी कहानी; जानें यहां

ज्योति सिंह संग तलाक

साल 2018 पवन सिंह की दूसरी शादी ज्योति सिंह के साथ हुई थी. लेकिन साल 2022 में उन्होंने आरा कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी डाली थी. ज्योति ने पवन सिंह पर मानसिक प्रताडना, दोबारा अबॉर्शन और सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे. जिसके लिए उन्होंने 5 लाख मासिक भरण-पोषण की मांग भी की थी. लेकिन पवन सिंह ने इसके बाद 1 करोड़ का ऑफर तक दे डाला था. अंजलि विवाद के दौरान ज्योति ने आत्मदाह तक की धमकी दी थी.