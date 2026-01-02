बॉलीवुड में भी गर्दा उड़ा चुके हैं ये भोजपुरी सितारे, एक से बढ़कर एक दी परफॉर्मेंस; गाने से लेकर एक्टिंग तक ने जीता दिल!
Bhojpuri Stars In Bollywood: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री (Bhojpuri cinema) ने काफी तरक्की कर ली है. इसी के साथ यहां काम कर रहे स्टार्स को दर्शक काफी पसंद करते हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सितारे बॉलीवुड में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री के उन सितारों ने अपनी एक्टिंग और गाने से लोगों का दिल जीत लिया.
पवन सिंह
पवन सिंह का गाना जिसे सुनकर आपको अंदाजा होगा की टैलेंट हो तो भोजपुरी का सितारा वह कहां से कहां पहुंच सकता है. पवन सिंह भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड तक अपने गानों से लोगों का दिल जीत लेते हैं. आज भी उनके गानों के बिना शादी अधूरी लगती है.
अंतरा बिस्वास
मोनालिसा (Monalisa) जिनका असली नाम अंतरा बिस्वास है. वह भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी हैं. मोनालिसा ने अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी इंडस्ट्री से की थी. मोनालिसा टीवी सीरियल्स, रियलिटी शो और बी-टाउन में भा काम कर चुकी हैं. वह सुनील शेट्टी और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म 'ब्लैकमेल' (Blackmail) में आइटम सॉन्ग कर चुकी हैं. न्हें गोविंदा की 'पैसा है तो हनी है' (Money Hai Toh Honey Hai) में कैमियो रोल भी करने को मिला था.
रवि किशन
भोजपुरी और हिंदी सिनेमा दोनों इंडस्ट्री के लोकप्रिय सितारे रवि किशन हैं. वह साउथ फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. रवि किशन ने सलमान खान से लेकर संजय दत्त के साथ भी काम किया है. वह पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहते हैं.
मनोज तिवारी
मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे पॉपूलर नाम रह चुके हैं. वह भोजपुरी इंडस्ट्री की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम कर चुके हैं. उन्होंने बॉलीवुड में अपने एक्टिंग के बल पर लोगों के दिलों पर राज किया. मनोज तिवारी भगत सिंह पर एक बनी फिल्म '23 मार्च 1931: शहीद' में काम कर चुके हैं.
विनय आनंद
विनय आनंद भी भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है. जिन्हें हिंदी सिनेमा में भी पहचाना जाता है. वह'आमदानी अठानी खारचा रुपैया' और 'दिल ने फिर याद किया' फिल्मों में काम कर चुके हैं. बता दें कि विनय बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा रिश्तेदार लगते हैं.
शुभी शर्मा
भोजपुरी एक्ट्रेस शुभी शर्मा बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम के साथ आइटम नंबर कर चुकी हैं. उनके डांस के लोग आज भी दीवाने हैं. लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं.