बॉलीवुड में भी गर्दा उड़ा चुके हैं ये भोजपुरी सितारे, एक से बढ़कर एक दी परफॉर्मेंस; गाने से लेकर एक्टिंग तक ने जीता दिल!

अंतरा बिस्वास

मोनालिसा (Monalisa) जिनका असली नाम अंतरा बिस्वास है. वह भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी हैं. मोनालिसा ने अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी इंडस्ट्री से की थी. मोनालिसा टीवी सीरियल्स, रियलिटी शो और बी-टाउन में भा काम कर चुकी हैं. वह सुनील शेट्टी और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म 'ब्लैकमेल' (Blackmail) में आइटम सॉन्ग कर चुकी हैं. न्हें गोविंदा की 'पैसा है तो हनी है' (Money Hai Toh Honey Hai) में कैमियो रोल भी करने को मिला था.