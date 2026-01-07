अक्षरा को धमकी, ज्योति को टॉर्चर! दो-दो शादी फिर अफेयर? विवादों से पीछा क्यों नहीं छुड़ा पा रहे पवन सिंह; Viral Video ने फिर खोल दी ‘करतूतों’ की परत?

नशे में पवन सिंह

एक बार फिर से पवन सिंह अपने जन्मदिन के वायरल वीडियो की वजह से सुर्ख़ियों में हैं जिनमे उन्हें नशे में देखा जा सकता है. लोग कमेंट सेक्शन में यह साफ़ साफ़ लिख रहे हैं क्या वो सच में नशे में और क्या सच में उन्होंने शराब पी थी. इस बीच आइये जानते हैं उनके जीवन की कुछ विवादित किस्से, उनका लव लाइफ और उनकी शादी की कहानी.