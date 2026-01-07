अक्षरा को धमकी, ज्योति को टॉर्चर! दो-दो शादी फिर अफेयर? विवादों से पीछा क्यों नहीं छुड़ा पा रहे पवन सिंह; Viral Video ने फिर खोल दी ‘करतूतों’ की परत?
भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह भोजपुरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड वोकलिस्ट के तौर पर की थी और ‘लॉलीपॉप लागेलू’ जैसे गानों से उन्हें ज़बरदस्त शोहरत मिली. पिछले कुछ सालों में, उन्होंने एक बड़ा फैन बेस बनाया है और राजनीति में भी कदम रखा है.
अक्षरा और पवन की जोड़ी काफी पॉपुलर
अक्षरा और पवन की जोड़ी ऑन-स्क्रीन काफी पॉपुलर थी और कई सालों तक उनके रोमांटिक रिश्ते में होने की अफवाहें थीं. हालांकि बाद में यह अफवाहें सच भी हुई लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिन चला नहीं और वो टूट गया.
नशे में पवन सिंह
एक बार फिर से पवन सिंह अपने जन्मदिन के वायरल वीडियो की वजह से सुर्ख़ियों में हैं जिनमे उन्हें नशे में देखा जा सकता है. लोग कमेंट सेक्शन में यह साफ़ साफ़ लिख रहे हैं क्या वो सच में नशे में और क्या सच में उन्होंने शराब पी थी. इस बीच आइये जानते हैं उनके जीवन की कुछ विवादित किस्से, उनका लव लाइफ और उनकी शादी की कहानी.
अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत
2019 में, अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर फिजिकल और वर्बल अब्यूज़, करियर बर्बाद करने की धमकी देने और उनके बारे में ऑनलाइन अश्लील पोस्ट करने का आरोप लगाया.
नीलम सिंह से शादी
पवन सिंह ने दिसंबर 2014 में नीलम सिंह से एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की, जिसमें परिवार के सदस्य, दोस्त और कई भोजपुरी सेलेब्रिटीज़ शामिल हुए थे. हालांकि, कुछ ही महीनों बाद एक दुखद घटना हुई जब मार्च 2015 में नीलम ने आत्महत्या कर ली.
ज्योति सिंह से शादी
2018 में, पवन ने एक और प्राइवेट सेरेमनी में ज्योति सिंह से शादी की. हालांकि, उनका रिश्ता जल्द ही खराब हो गया. अक्टूबर 2022 में, ज्योति ने पवन पर मानसिक उत्पीड़न, जबरन अबॉर्शन करवाने और यहां तक कि उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया.
ज्योति की पुलिस शिकायत
ज्योति की पुलिस शिकायत के अनुसार, शादी के तुरंत बाद, पवन, उनकी मां प्रतिमा देवी और बहन ने कथित तौर पर उनके लुक को लेकर ताने मारना शुरू कर दिया। ज्योति ने दावा किया कि उन्हें कई तरह से टॉर्चर किया गया और लगातार उत्पीड़न के कारण उन्हें आत्महत्या के कगार पर धकेल दिया गया.
पवन सिंह ने ज्योति सिंह को छोड़ दिया?
अपनी हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में, ज्योति ने कहा कि पवन सिंह ने उन्हें छोड़ दिया है, और कथित तौर पर उन्होंने उनसे मिलने या बात करने से मना कर दिया है. कपल के बीच चल रहा यह विवाद लगातार लोगों और मीडिया का ध्यान खींच रहा है, जिससे पवन सिंह की पर्सनल लाइफ जांच के दायरे में है.