कभी इश्क में डूबे थे पवन सिंह और अक्षरा सिंह, फिर क्यों बन गए एक-दूसरे के दुश्मन? जानिए इनकी लव स्टोरी

पवन सिंह पर मारपीट का लगाया था आरोप

एक इंटरव्यू में अक्षरा सिंह ने बताया था कि वह पवन सिंह से बेहद प्यार करती थीं और उनसे शादी करना चाहती थीं, लेकिन पवन शादी के लिए तैयार नहीं थे. उनकी दूसरी शादी की खबर भी अक्षरा के लिए चौंकाने वाली थी. अक्षरा ने यह भी आरोप लगाया था कि एक फिल्म की शूटिंग के बाद पवन ने शराब के नशे में उनके साथ मारपीट की. इस मामले में उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी.