  • Home>
  • Gallery»
  • खून के आंसू रोईं पवन सिंह की प्रेमिका और पत्नियां! पहली की मौत, दूसरी का गर्भपात; वो 5 बड़े विवाद जिसने देश को हिला दिया!

खून के आंसू रोईं पवन सिंह की प्रेमिका और पत्नियां! पहली की मौत, दूसरी का गर्भपात; वो 5 बड़े विवाद जिसने देश को हिला दिया!

Pawan Singh 5 Major Controversy: भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अपने बर्थडे पार्टी के वायरल वीडियो को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. लोगों का कहना है कि वो नशे की हालत में लड़खड़ा रहे थे. ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे. ऐसे में पवन सिंह एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में हैं. ये पहली बार नहीं है जब वो सुर्ख़ियों में है इससे पहले भी कई बार समय समय पर वो विवादों से घिरे रहे हैं. भोजपुरी पर्दे पर जिसे दुनिया ‘पावरस्टार’ कहती है, उनकी निजी ज़िंदगी किसी डार्क थ्रिलर फिल्म से कम नहीं रही. कभी पहली पत्नी की रहस्यमयी मौत, तो कभी दूसरी पत्नी के गंभीर आरोप; कभी अक्षरा सिंह के साथ प्यार और फिर ‘धोखा’, तो कभी स्टेज पर अंजलि राघव के साथ ‘Bad Touch’ का विवाद. क्या पवन सिंह की सफलता की चमक इन विवादों के अंधेरे में खोती जा रही है? आइए जानते हैं उन 5 बड़े विवादों के बारे में जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया. इस बीच आइये जानते हैं पवन सिंह के जीवन से जुड़े वो 5 बड़े विवाद…


By: Shivani Singh | Published: January 11, 2026 6:36:06 PM IST

Follow us on
Google News
Pawan Singh - Photo Gallery
1/7

पवन सिंह के विवाद

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 'पावरस्टार' के नाम से मशहूर पवन सिंह अपनी सिंगिंग और एक्टिंग से लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन उनकी सफलता की चमक अक्सर विवादों के काले बादलों से ढक जाती है. लोग पवन सिंह के गाने और फिल्में पसंद करते हैं, लेकिन विवादों से उनका पुराना रिश्ता रहा है. आज हम पवन सिंह के उन विवादों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने न सिर्फ उनके करियर बल्कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया.

You Might Be Interested In
खून के आंसू रोईं पवन सिंह की प्रेमिका और पत्नियां! पहली की मौत, दूसरी का गर्भपात; वो 5 बड़े विवाद जिसने देश को हिला दिया! - Photo Gallery
2/7

अंजलि राघव की कमर छूना

पवन सिंह का सबसे हालिया विवाद हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव से जुड़ा है. लखनऊ में एक गाने 'सैयां सेवा करे' के प्रमोशन के दौरान, पवन सिंह ने स्टेज पर अंजलि की कमर छू ली. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. अंजलि इस घटना से इतनी परेशान हो गईं कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने तक का सोच लिया था. हालांकि, विरोध और बढ़ते दबाव के बाद पवन सिंह ने माफी मांगी, जिसके बाद अंजलि ने उन्हें माफ कर दिया.

खून के आंसू रोईं पवन सिंह की प्रेमिका और पत्नियां! पहली की मौत, दूसरी का गर्भपात; वो 5 बड़े विवाद जिसने देश को हिला दिया! - Photo Gallery
3/7

उनकी पहली पत्नी की मौत की कहानी

पवन सिंह की ज़िंदगी का सबसे काला अध्याय साल 2014-15 का है. उन्होंने नीलम सिंह से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद नीलम ने मुंबई के एक फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. नीलम की बहन ने उस समय सीधे पवन सिंह पर आरोप लगाया था कि वह अपनी पत्नी को समय नहीं देते थे और उनके अफेयर्स की वजह से नीलम डिप्रेशन में चली गई थीं.

You Might Be Interested In
खून के आंसू रोईं पवन सिंह की प्रेमिका और पत्नियां! पहली की मौत, दूसरी का गर्भपात; वो 5 बड़े विवाद जिसने देश को हिला दिया! - Photo Gallery
4/7

उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह का दर्द

पवन सिंह की दूसरी शादी भी किसी फिल्म के क्लाइमेक्स से कम ड्रामैटिक नहीं थी. उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी चुप्पी तोड़ी और पवन पर गंभीर आरोप लगाए. ज्योति ने कहा कि पवन उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और उनके कॉल या मैसेज का जवाब भी नहीं देते. आरोपों में घरेलू हिंसा भी शामिल थी. ज्योति ने तो यहां तक ​​कह दिया था कि उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है.

pawan singh and khesari lal yadav - Photo Gallery
5/7

खेसारी लाल यादव से झगड़ा

पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप एक्टर हैं. दोनों की ज़बरदस्त स्टारडम है. लेकिन इंडस्ट्री में उनके झगड़ों और मनमुटाव की भी काफी चर्चा होती है. पवन सिंह और खेसारी लाल यादव सालों से दुश्मन रहे हैं. हालांकि, अब यह दुश्मनी खत्म हो गई है. इस विवाद को रवि किशन ने सुलझाया था.

खून के आंसू रोईं पवन सिंह की प्रेमिका और पत्नियां! पहली की मौत, दूसरी का गर्भपात; वो 5 बड़े विवाद जिसने देश को हिला दिया! - Photo Gallery
6/7

अक्षरा सिंह के साथ ब्रेकअप

भोजपुरी की 'क्वीन' अक्षरा सिंह और पवन सिंह की लव स्टोरी कभी एक मिसाल मानी जाती थी, लेकिन इसका अंत बहुत दुखद तरीके से हुआ. अक्षरा ने पवन पर मारपीट, माफी मांगने के लिए मजबूर करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए. अक्षरा ने खुले तौर पर कहा कि उन्हें प्यार के नाम पर सिर्फ "धोखा" मिला है.

You Might Be Interested In
खून के आंसू रोईं पवन सिंह की प्रेमिका और पत्नियां! पहली की मौत, दूसरी का गर्भपात; वो 5 बड़े विवाद जिसने देश को हिला दिया! - Photo Gallery
7/7

अक्षरा को धोखा और उसके बाद शादी

पवन सिंह और अक्षरा का रिश्ता तब पूरी तरह खत्म हो गया जब पवन ने अक्षरा को बिना बताए चुपके से ज्योति सिंह से शादी कर ली. अक्षरा को इस शादी के बारे में मीडिया से पता चला, जिससे वह पूरी तरह टूट गईं. पवन सिंह के इस धोखे के बाद अक्षरा सिंह डिप्रेशन में चली गईं.

Tags:
akshara singhanjali raghavJyoti Singhnilam singhPawan singhpawan singh controversy
खून के आंसू रोईं पवन सिंह की प्रेमिका और पत्नियां! पहली की मौत, दूसरी का गर्भपात; वो 5 बड़े विवाद जिसने देश को हिला दिया! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खून के आंसू रोईं पवन सिंह की प्रेमिका और पत्नियां! पहली की मौत, दूसरी का गर्भपात; वो 5 बड़े विवाद जिसने देश को हिला दिया! - Photo Gallery
खून के आंसू रोईं पवन सिंह की प्रेमिका और पत्नियां! पहली की मौत, दूसरी का गर्भपात; वो 5 बड़े विवाद जिसने देश को हिला दिया! - Photo Gallery
खून के आंसू रोईं पवन सिंह की प्रेमिका और पत्नियां! पहली की मौत, दूसरी का गर्भपात; वो 5 बड़े विवाद जिसने देश को हिला दिया! - Photo Gallery
खून के आंसू रोईं पवन सिंह की प्रेमिका और पत्नियां! पहली की मौत, दूसरी का गर्भपात; वो 5 बड़े विवाद जिसने देश को हिला दिया! - Photo Gallery