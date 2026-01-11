खून के आंसू रोईं पवन सिंह की प्रेमिका और पत्नियां! पहली की मौत, दूसरी का गर्भपात; वो 5 बड़े विवाद जिसने देश को हिला दिया!

Pawan Singh 5 Major Controversy: भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अपने बर्थडे पार्टी के वायरल वीडियो को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. लोगों का कहना है कि वो नशे की हालत में लड़खड़ा रहे थे. ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे. ऐसे में पवन सिंह एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में हैं. ये पहली बार नहीं है जब वो सुर्ख़ियों में है इससे पहले भी कई बार समय समय पर वो विवादों से घिरे रहे हैं. भोजपुरी पर्दे पर जिसे दुनिया ‘पावरस्टार’ कहती है, उनकी निजी ज़िंदगी किसी डार्क थ्रिलर फिल्म से कम नहीं रही. कभी पहली पत्नी की रहस्यमयी मौत, तो कभी दूसरी पत्नी के गंभीर आरोप; कभी अक्षरा सिंह के साथ प्यार और फिर ‘धोखा’, तो कभी स्टेज पर अंजलि राघव के साथ ‘Bad Touch’ का विवाद. क्या पवन सिंह की सफलता की चमक इन विवादों के अंधेरे में खोती जा रही है? आइए जानते हैं उन 5 बड़े विवादों के बारे में जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया. इस बीच आइये जानते हैं पवन सिंह के जीवन से जुड़े वो 5 बड़े विवाद…