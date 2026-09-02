भाई की पिस्टल से खुद को मारना चाहते थे पवन कल्याण, 2 शादी के बाद खूबसूरत रशियन पर हारे दिल, आज हैं राजनीति में बड़ा नाम

रशियन लड़की से रचाई तीसरी शादी

पवन कल्याण ने अपन जीवन में अभी तक कुल 3 शादियां की हैं. एक्टर की पहली शादी साल 1997 में नंदिनी से हुई थी. इसके 11 साल बाद उनका 2008 में तलाक हो गया था, लेकिन दोनों 1999 से ही अलग रह रहे हैं. नंदिनी से तलाक लेने के बाद अभिनेता अपनी को-एक्ट्रेस रेनु देसाई के करीब आ गए और 2008 से शादी रचा ली थी. चार साल बाद दोनों ने एक-दूसरे से दूरी बना ली. इसके बाद पवन कल्याण फिल्म 'तीन मार' की शूटिंग के वक्त रशियन मॉडल ऐना लेजनेवा के करीब आ गए थे. दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर उन्होंने साल 2013 में शादी कर ली थी.