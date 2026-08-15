Pavithra Gowda: कौन हैं पवित्रा गौड़ा? जिन्होंने कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन के साथ मिलकर फैन को रास्ते से हटा दिया

Pavithra Gowda: कन्नड़ एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को रेणुकास्वामी मर्डर केस में आरोपी नंबर वन बनाया गया है. रेणुकास्वामी एक्टर दर्शन के फैन थे. जिसने एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को भद्दे सोशल मीडिया मैसेज भेजे थे. जिसके बाद दर्शन, पवित्रा गौड़ा और दर्शन के फैन्स क्लब के सदस्यों ने कथित तौर पर उस फैन को अगवा करने और सजा देने की साजिश रची थी.