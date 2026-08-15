Pavithra Gowda: कौन हैं पवित्रा गौड़ा? जिन्होंने कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन के साथ मिलकर फैन को रास्ते से हटा दिया
Pavithra Gowda: कन्नड़ एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को रेणुकास्वामी मर्डर केस में आरोपी नंबर वन बनाया गया है. रेणुकास्वामी एक्टर दर्शन के फैन थे. जिसने एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को भद्दे सोशल मीडिया मैसेज भेजे थे. जिसके बाद दर्शन, पवित्रा गौड़ा और दर्शन के फैन्स क्लब के सदस्यों ने कथित तौर पर उस फैन को अगवा करने और सजा देने की साजिश रची थी.
पवित्रा गौड़ा कौन हैं?
पवित्रा गौड़ा की बात करें तो वो एक कन्नड़ एक्ट्रेस, मॉडल और फैशन डिजाइनर हैं. वह 'छत्रिगलु सार छत्रिगलु', 'अगम्या' और 'प्रीति किथाबू' जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं. एक्टिंग के अलावा, वह एक बुटीक भी चलाती हैं.
किस वजह से रही चर्चा में?
कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन थूगुदीपा के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने की वजह से पवित्रा गौड़ा काफी चर्चा में रहीं. कन्नड़ सुपरस्टार के साथ उनके रिश्ते ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है.
क्या है पूरा मामला?
33 साल के रेणुकास्वामी के हाई-प्रोफाइल 2024 मर्डर केस में पवित्रा गौड़ा को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है. इस केस में दर्शन थूगुदीपा भी शामिल हैं. कोर्ट में पेशी के दौरान वह सुर्खियों में आईं, जब कोर्ट ने देर से आने और कस्टडी में हेडफोन इस्तेमाल करने के आरोप पर उन्हें फटकार लगाई.
दर्शन की करीबी दोस्त और पार्टनर रही हैं पवित्रा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवित्रा गौड़ा दर्शन की करीबी दोस्त और पार्टनर रही हैं. हालांकि, दर्शन के कानूनी प्रतिनिधियों और उनकी कानूनी पत्नी ने साफ किया है कि गौड़ा उनकी कानूनी पत्नी नहीं हैं.
इस केस में किन लोगों का नाम शामिल?
रेणुकास्वामी मर्डर केस एक हाई-प्रोफाइल मामला है जिसमें कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन थूगुदीपा, पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोग शामिल हैं. इन सभी पर रेणुकास्वामी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है.
कौन थे रेणुकास्वामी?
बताया जाता है कि रेणुकास्वामी एक्टर दर्शन के बहुत बड़े फैन थे. 2024 के बीच में रेणुकास्वामी ने कथित तौर पर एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को अश्लील और भद्दे सोशल मीडिया मैसेज भेजे थे. गौड़ा दर्शन के काफी करीब हैं.
मैसेज से नाराज होकर रची साजिश
इन मैसेज से नाराज होकर दर्शन, गौड़ा और दर्शन के फैन क्लब के सदस्यों ने कथित तौर पर उस फैन को अगवा करने और सजा देने की साजिश रची.