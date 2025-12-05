  • Home>
  Paush Month 2025: पौष माह में पाना चाहते हैं सूर्य देव की कृपा, तो राशि अनुसार इन चीज़ों का करें दान

Paush Month 2025: पौष माह में पाना चाहते हैं सूर्य देव की कृपा, तो राशि अनुसार इन चीज़ों का करें दान

Paush Month 2025: पौष माह में दान-पुण्य करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है. इस माह में राशि के अनुसार, कुछ चीजों का दान करना शुभ माना जाता है. इससे आपको सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है. तो आइए जानते हैं कि इस माह राशि अनुसार किन चीजों का दान करना चाहिए?


By: Shivi Bajpai | Published: December 5, 2025 3:29:12 PM IST

1/12

मेष

मेष राशि के जातकों को पौष माह में गुड़ का दान करना चाहिए. ये इनके लिए शुभ माना जाता है.

tauras horoscope - Photo Gallery
2/12

वृष

वृषभ राशि के जातकों को पौष माह में दही का दान करना चाहिए. ये इनके जीवन में सुख-समृद्धि लेकर आता है.

Today Gemini Horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन

मिथुन राशि के जातकों को इस दिन हरे रंग के कपड़ों का दान करना चाहिए.

Today Cancer Horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क

कर्क राशि के जातक इस माह में नारियल का दान करें.

Today Leo Horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह

सिंह राशि के जातक इस माह क्षमता अनुसार धन का दान करें.

Today Virgo Horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या

कन्या राशि के जातक इस माह में केले का दान करें.

Today Libra Horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला

तुला राशि के जातक इस माह में गेहूं का दान करें.

Today Scorpio Horoscope - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातक इस माह में चने का दान करें.

Today Sagittarius Horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु

धनु राशि के जातक इस माह पुस्तकों का दान करें.

Today Capricorn Horoscope - Photo Gallery
10/12

मकर

मकर राशि के जातक इस माह काले तिल का दान करें.

Today Aquarius Horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ

कुंभ राशि के जातक इस माह तिल के लड्डू का दान करें.

Today Pisces Horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन

मीन राशि के जातक इस माह हल्दी का दान करें.

