Paush Month 2025: पौष माह में पाना चाहते हैं सूर्य देव की कृपा, तो राशि अनुसार इन चीज़ों का करें दान
Paush Month 2025: पौष माह में दान-पुण्य करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है. इस माह में राशि के अनुसार, कुछ चीजों का दान करना शुभ माना जाता है. इससे आपको सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है. तो आइए जानते हैं कि इस माह राशि अनुसार किन चीजों का दान करना चाहिए?
मेष
मेष राशि के जातकों को पौष माह में गुड़ का दान करना चाहिए. ये इनके लिए शुभ माना जाता है.
वृष
वृषभ राशि के जातकों को पौष माह में दही का दान करना चाहिए. ये इनके जीवन में सुख-समृद्धि लेकर आता है.
मिथुन
मिथुन राशि के जातकों को इस दिन हरे रंग के कपड़ों का दान करना चाहिए.
कर्क
कर्क राशि के जातक इस माह में नारियल का दान करें.
सिंह
सिंह राशि के जातक इस माह क्षमता अनुसार धन का दान करें.
कन्या
कन्या राशि के जातक इस माह में केले का दान करें.
तुला
तुला राशि के जातक इस माह में गेहूं का दान करें.
वृश्चिक
वृश्चिक राशि के जातक इस माह में चने का दान करें.
धनु
धनु राशि के जातक इस माह पुस्तकों का दान करें.
मकर
मकर राशि के जातक इस माह काले तिल का दान करें.
कुंभ
कुंभ राशि के जातक इस माह तिल के लड्डू का दान करें.
मीन
मीन राशि के जातक इस माह हल्दी का दान करें.