ये क्या हाल बना लिया… बेटी के जन्म के बाद बढ़ते वजन पर ट्रोल हुई पत्रलेखा; फैंस ने दिया मुंह तोड़ जवाब

Patralekhaa Postpartum Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस पत्रलेखा हाल ही में पति राजकुमार राव के साथ फिल्म टोस्टर के प्रमोशन में नजर आईं. उनका नया लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. प्रमोशनल इवेंट में पत्रलेखा का वजन बढ़ना लोगों की नजरों से बच नहीं पाया. जैसे ही उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, सोशल मीडिया पर तरह-तरह के रिएक्शन आने लगे.