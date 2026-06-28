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ये क्या हाल बना लिया… बेटी के जन्म के बाद बढ़ते वजन पर ट्रोल हुई पत्रलेखा; फैंस ने दिया मुंह तोड़ जवाब

Patralekhaa Postpartum Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस पत्रलेखा हाल ही में पति राजकुमार राव के साथ फिल्म टोस्टर के प्रमोशन में नजर आईं. उनका नया लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. प्रमोशनल इवेंट में पत्रलेखा का वजन बढ़ना लोगों की नजरों से बच नहीं पाया. जैसे ही उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, सोशल मीडिया पर तरह-तरह के रिएक्शन आने लगे.


By: Shristi S | Published: June 28, 2026 8:19:55 PM IST

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पत्रलेखा ने आरामदायक को-ऑर्ड सेट, छोटे बाल और मिनिमल मेकअप के साथ सिंपल और एलिगेंट लुक चुना. कई लोगों ने उनके नेचुरल स्टाइल की तारीफ़ की.

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कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके वजन बढ़ने पर कमेंट किया. कई लोगों ने सवाल किया कि एक्ट्रेस ने अपना लुक इतना ज़्यादा क्यों बदला है.

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ट्रोलिंग के बीच, पत्रलेखा के फैंस सपोर्ट में सामने आए. लोगों ने कहा कि मां बनने के बाद शरीर में बदलाव आना पूरी तरह से नॉर्मल है और किसी भी महिला को इसके लिए शर्मिंदा नहीं किया जाना चाहिए.

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कई फ़ैन्स ने पत्रलेखा की स्माइल, कॉन्फ़िडेंस और नैचुरल ब्यूटी की तारीफ़ की. उन्होंने कहा कि एक्ट्रेस बिना किसी दिखावे के अपने पोस्ट-पार्टम फ़ेज़ को पूरी तरह से एन्जॉय कर रही हैं.

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कपल ने अपनी बेटी का नाम पार्वती पॉल राव रखा. फ़िलहाल, पत्रलेखा फ़ैमिली और मदरहुड के खूबसूरत सफ़र को एन्जॉय कर रही हैं, और उनके फ़ैन्स इस नए फ़ेज़ में उन पर प्यार बरसा रहे हैं.

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