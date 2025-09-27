Hina Khan ने अपने ग्लैमरस लुक से लूटी महफिल, सोशल मीडिया पर छाया हसीना का ये क्लासी अंदाज
Hina Khan Photos: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम हिना खान हर वक्स किसी ना किसी कारण सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर कुछ खुबसूरत तस्वीरें शेयर की है. उनकी यह क्लासी तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैन्स एक्ट्रेस की तस्वीरों की दिल खोलकर तारीख कर रहे हैं.
टीवी की ग्लैमरस अदाकारा
टीवी की ग्लैमरस एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों पति रॉकी जयसवाल के साथ टीवी शो पति, पत्नी और पंगा में नजर आ रही हैं. हिना सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में रहती हैं. उनका स्टाइलिश लुक लोगों को काफी पसंद आता है. एक्ट्रेस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्सर खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
फ्यूजन आउटफिट से लूटी महफिल
हाल ही में हिना ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है. पोस्ट करते ही यह तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई है. लोगों को उनका ये क्लासी और स्टाइलिश लुक काफी ज्यादा पसंद आ रहा है.
मैचिंग श्रग ने बढ़ाई खूबसूरती
तस्वीरों में हिना खान ने फ्यूजन आउटफिट से सबका ध्यान खींच रहा है. डिजाइनर ब्लाउज और ग्रीन रैप्ड स्कर्ट में एक्ट्रेस काफी खूबसूरत लग रही हैं. ड्रेस पर एंब्रॉयडरी उनके लुक को रॉयल टच दे रही है.
इस तरह किया अपने लुक को पूरा
इस खूबसूरत ड्रेस के साथ हिना ने ग्रीन कलर का स्टाइलिश श्रग कैरी किया है. जिसपर जरी का कारीगरी मौजूद है. साथ ही मांगटिका, स्टेटमेंट ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज्ड बैंगल्स उनके लुक को और भी ज्यादा निखार रहा है.
लुक को दिया ट्रेंडी टच
हिना ने अपने इस खूबसूरत लुक को हेवी मेकअप के साथ पूरा किया है. हर तस्वीर में वह काफी अलग पोज देती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस का ये अंदाज लोगों को उनका दीवाना बना रहा है.
तस्वीरों ने लूटा फैन्स का दिल
हिना ने अपनी इन तस्वीरों को शेयर करते हुए, बैकग्राउंड में 'खांड लगदी' गाना भी लगाया है. इस गाने को शहनाज गिल ने गाया है.
फैन्स लुटा रहे हिना खान पर प्यार
फैन्स हिना का तस्वीरों पर खूब सारा प्यार लुटा रहे हैं. कुछ लोगों में तो उन्हें क्वीन ऑफ फैशन' का टैग भी दे दिया है. लोगों ने कमेंट सेक्शन में तारिखों की बौछार कर दी है.
इस शो में नजर आ रहीं हिना खान
इन दिनों अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं. इस शो में दोनों का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है.