Hina Khan ने अपने ग्लैमरस लुक से लूटी महफिल, सोशल मीडिया पर छाया हसीना का ये क्लासी अंदाज

Hina Khan Photos: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम हिना खान हर वक्स किसी ना किसी कारण सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर कुछ खुबसूरत तस्वीरें शेयर की है. उनकी यह क्लासी तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैन्स एक्ट्रेस की तस्वीरों की दिल खोलकर तारीख कर रहे हैं.