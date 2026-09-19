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Pati Patni Aur Panga 2: दिव्यांका-विवेक से लेकर राहुल-दिशा तक, ‘पति पत्नी और पंगा 2’ में दिखेंगी ये स्टार जोड़ियां! देखें लिस्ट

Pati Patni Aur Panga 2 Contestants List: कलर्स टीवी अपने चर्चित सेलिब्रिटी कपल रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ का नया सीजन लेकर आ रहा है. ‘पति पत्नी और पंगा 2’ अगले महीने यानी 10 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा. इस सीजन में कई जाने-माने टीवी कपल्स के शामिल होने की उम्मीद है. देखें उन संभावित नामों की लिस्ट.


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 19, 2026 3:12:01 PM IST

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Archana Puran Singh and Parmeet Sethi - Photo Gallery
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अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी

अभिनेत्री और रियलिटी शो की जानी-मानी जज अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी 'पति पत्नी और पंगा 2' में शामिल हो सकते हैं. इस जोड़ी के आने से शो और मजेदार बन सकता है.

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दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया

टेलीविजन की दुनिया की सबसे पसंद की जाने वाली जोड़ी दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और विवेक दहिया का नाम है. अभी हाल ही मे ये कपल जुड़वां बच्चों का पैरेंट्स बना था. इनके आने से शो और रोमांचक हो सकता है.

Arjun Bijlani and Neha Swami - Photo Gallery
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अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी

टेलीविजन स्टार अर्जुन बिजलानी और उनकी पत्नी नेहा स्वामी आगामी सीजन में शामिल होने वाले हैं. यह जोड़ी शो में अपनी शानदार केमिस्ट्री का प्रदर्शन कर सकती है.

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राहुल वैद्य और दिशा परमार

इस शो में राहुल वैद्य और दिशा परमार के भी आने की उम्मीद है. हालांकि, कलर्स ने उनकी मौजूदगी की घोषणा कर दी है, जिससे शो की कास्ट में एक और लोकप्रिय टीवी जोड़ी जुड़ गई है.

Deepika Singh and Rohit Goyal - Photo Gallery
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दीपिका सिंह और रोहित गोयल

दीया और बाती हम टीवी सीरियल से अपने अभिनय के लिए मशहूर दीपिका सिंह अपने पति रोहित गोयल के साथ इस शो में शामिल होने वाले हैं. उनकी मौजूदगी से दर्शकों को उनके करियर से इतर उनके रिश्ते के बारे में भी जानकारी मिल सकती है.

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शरद केलकर और कीर्ति गायकवाड़ केलकर

शरद केलकर और कीर्ति गायकवाड़ केलकर का नाम घोषित कलाकारों की सूची में शामिल है. रिपोर्ट्स मुताबिक, दूसरे सीज़न के लिए दोनों से संपर्क किया गया था, हालांकि चैनल ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

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Patni Patni aur Panga 2Patni Patni aur Panga 2 Contestants
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