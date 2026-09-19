Pati Patni Aur Panga 2: दिव्यांका-विवेक से लेकर राहुल-दिशा तक, ‘पति पत्नी और पंगा 2’ में दिखेंगी ये स्टार जोड़ियां! देखें लिस्ट

Pati Patni Aur Panga 2 Contestants List: कलर्स टीवी अपने चर्चित सेलिब्रिटी कपल रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ का नया सीजन लेकर आ रहा है. ‘पति पत्नी और पंगा 2’ अगले महीने यानी 10 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा. इस सीजन में कई जाने-माने टीवी कपल्स के शामिल होने की उम्मीद है. देखें उन संभावित नामों की लिस्ट.