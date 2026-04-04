Parveen Babi : बिना कपड़ों के सड़क पर दौड़ी थीं बॉलीवुड की ये हसीना, घर में सड़ी हालत में मिली लाश, मौत बनी मिस्ट्री

Parveen Babi: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे कई ऐसी कहानियां छुपी हैं, जो दिल दहला देती हैं. 70-80 के दशक की सुपरस्टार परवीन बाबी की जिंदगी भी ऐसी ही एक रहस्यमयी और दर्दनाक कहानी है, जिसमें सफलता, प्यार, बीमारी और अकेलापन सब कुछ शामिल था.