3 दिन तक सड़ती रही लाश, भूख और अकेलेपन से हुई मौत; कौन है 80 के दशक की ये खूबसूरत हसीना?

Parveen Babi : बॉलीवुड में 80 के दशक में कई खूबसूरत हसीनाओं ने राज किया है. इस लिस्ट में परवीन बाबी का नाम भी शामिल है. परवीन बाबी का जन्म 1954 में गुजरात में हुआ था. वह फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक थीं. उनकी मौत ने बॉलीवुड से लेकर पूरे भारत को हैरान कर दिया था. दरअसल, परवीन बॉबी की मौत के बारे में तब पता लगा जब दो दिन तक अखबार और घर का सामान दरवाजे पर ही पड़ा रहा, अंदर से किसी ने दो दिन दरवाजा नहीं खोला था. सोसायटी के सेक्रटी को गड़बड़ लगी, तो उसने पुलिस को कॉल कर दिया. घर का दरवाजा खोला गया, फिर जो नजारा देखा उसने सभी को हैरत में डाल दिया. बॉलीवुड की सबसे मशहूर एक्ट्रेस अंदर बेजान पड़ी हुई थी. 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली परवीन बॉबी की मौत हो चुकी थी.