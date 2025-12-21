कियारा-सिद्धार्थ से लेकर तक, इस साल माता-पिता बने ये कपल; नन्हें मेहमान का किया स्वागत

इशिता दत्ता और वत्सल सेठ

इशिता दत्ता और वत्सल सेठ के दूसरे बच्चे का जन्म 10 जून, 2025 को हुआ, जिसका नाम वेदा रखा गया. उसका एक बड़ा भाई है, वायु, जो जुलाई 2023 में पैदा हुआ था. कपल ने इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी शेयर की और कहा कि वे बहुत खुश हैं कि आखिरकार उनके यहां बेटी हुई है.