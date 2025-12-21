  • Home>
  कियारा-सिद्धार्थ से लेकर तक, इस साल माता-पिता बने ये कपल; नन्हें मेहमान का किया स्वागत

कियारा-सिद्धार्थ से लेकर तक, इस साल माता-पिता बने ये कपल; नन्हें मेहमान का किया स्वागत

Bollywood couples: साल 2025 इन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के लिए खास रहा है. इस साल इन एक्टर्स के घर नए बच्चे आए और वे माता-पिता बने. सभी के घर खुशियों की लहर दोड़ पड़ी है.


By: Preeti Rajput | Published: December 21, 2025 12:20:50 PM IST

कियारा-सिद्धार्थ से लेकर तक, इस साल माता-पिता बने ये कपल; नन्हें मेहमान का किया स्वागत - Photo Gallery
1/8

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 15 जुलाई को अपनी बेटी के जन्म की अनाउंसमेंट की. कपल ने एक इमोशनल नोट शेयर करते हुए कहा, “हमारा दिल भर गया है और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है. हमें एक बेटी का आशीर्वाद मिला है.”

कियारा-सिद्धार्थ से लेकर तक, इस साल माता-पिता बने ये कपल; नन्हें मेहमान का किया स्वागत - Photo Gallery
2/8

राजकुमार राव और पत्रलेखा

15 नवंबर राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी की सालगिरह पर उनके घर एक बेटी हुई. उन्होंने और पत्रलेखा ने लिखा, हम बहुत खुश हैं! भगवान ने हमें एक बच्ची दी है. यह टाइमिंग इसे और भी बेहतर बनाती है.

कियारा-सिद्धार्थ से लेकर तक, इस साल माता-पिता बने ये कपल; नन्हें मेहमान का किया स्वागत - Photo Gallery
3/8

अथिया शेट्टी और केएल राहुल

अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल ने 24 मार्च को अपने पहले बच्चे, एक बच्ची का स्वागत किया. कपल ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारे से नोट के साथ अपनी बच्ची के आने की घोषणा की, जिसमें लिखा था, "हमें एक बच्ची का आशीर्वाद मिला है".

कियारा-सिद्धार्थ से लेकर तक, इस साल माता-पिता बने ये कपल; नन्हें मेहमान का किया स्वागत - Photo Gallery
4/8

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 7 नवंबर को अपने बेटे का स्वागत किया. अनाउंसमेंट शेयर करते हुए, कपल ने लिखा, “हमारी खुशियों का बंडल आ गया है. बहुत सारे प्यार और आभार के साथ, हम अपने बेटे का स्वागत करते हैं. 7 नवंबर, 2025.”

कियारा-सिद्धार्थ से लेकर तक, इस साल माता-पिता बने ये कपल; नन्हें मेहमान का किया स्वागत - Photo Gallery
5/8

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा

परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा ने 19 अक्टूबर को अपने बेटे का स्वागत किया. कपल ने आभार और खुशी जताते हुए एक इमोशनल मैसेज के साथ यह खबर घोषित की. दोनों ने उसका नाम नीर बताया, उसे शुद्ध और दिव्य प्रेम का प्रतीक बताया.

कियारा-सिद्धार्थ से लेकर तक, इस साल माता-पिता बने ये कपल; नन्हें मेहमान का किया स्वागत - Photo Gallery
6/8

अरबाज खान और शूरा खान

अरबाज खान और शूरा खान के घर 5 अक्टूबर को बेटी हुई! उन्होंने एक प्यारी सी फोटो और एक नोट शेयर किया, जिसमें लिखा था, सिपारा खान: छोटे हाथ और पैर, हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा. हर कोई प्यार भेज रहा है!

कियारा-सिद्धार्थ से लेकर तक, इस साल माता-पिता बने ये कपल; नन्हें मेहमान का किया स्वागत - Photo Gallery
7/8

इशिता दत्ता और वत्सल सेठ

इशिता दत्ता और वत्सल सेठ के दूसरे बच्चे का जन्म 10 जून, 2025 को हुआ, जिसका नाम वेदा रखा गया. उसका एक बड़ा भाई है, वायु, जो जुलाई 2023 में पैदा हुआ था. कपल ने इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी शेयर की और कहा कि वे बहुत खुश हैं कि आखिरकार उनके यहां बेटी हुई है.

कियारा-सिद्धार्थ से लेकर तक, इस साल माता-पिता बने ये कपल; नन्हें मेहमान का किया स्वागत - Photo Gallery
8/8

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया

कॉमेडियन भारती सिंह और राइटर प्रोड्यूसर हर्ष लिंबाचिया ने दूसरे बच्चे का स्वागत 19 दिसंबर को किया है. दोनों को बेटी चाहिए थी, हालांकि दूसरे बेटे का भी वह गर्मजोशी की साथ स्वागत कर रहे हैं.

कियारा-सिद्धार्थ से लेकर तक, इस साल माता-पिता बने ये कपल; नन्हें मेहमान का किया स्वागत - Photo Gallery

