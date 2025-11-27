  • Home>
Parenting Tips: अगर आपका बच्चा भी करता है हर बात पर जिद, तो उसे ऐसे समझाएं

Parenting Tips: अगर आपका बच्चा भी बात-बात पर जिद करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. तो आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि बच्चे को कैसे समझाएं कि वो हर बार जिद न करें. इन असरदार टिप्स को अपनाकर आप अपने और अपने बच्चे के बीच के रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं.


By: Shivi Bajpai | Published: November 27, 2025 11:42:23 AM IST

1/8

पेरेंटिंग

बच्चे को पहले पूरी बात कहने दें. बीच में अगर आप उसे टोकेंगे तो वो चिढ़ सकता है.

2/8

पेरेंटिंग टिप्स

अगर आप बच्चे की पूरी बात सुनते हैं तो उसे ऐसा लग सकता है कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं.

3/8

पेरेंटिंग एडवाइस

हर बात पर साफ-साफ न कहना बच्चे को और जिद्दी बना सकता है.

4/8

पेरेंट्स

उसकी बात को पूरी तरह मना करने की जगह आप कह दें कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद इस बारे में बात करते हैं.

5/8

माता पिता

जब बच्चा सहयोग करता है या बिना जिद के कोई बात मान जाता है, तो उसकी तारीफ करें. ऐसा करने से बच्चे के अंदर पॉजिटिवि बिहेवियर आएगा.

6/8

पेरेंटिंग की सलाह

कई बार बच्चे एक ही दिनचर्या से बोर होकर जिद करने लग जाते हैं.

7/8

बच्चे

आप उनके खेल, कहानी और आउटडोर एक्टिविटी में बदलाव करें. इससे उन्हें बेहतर महसूस होगा.

8/8

गुस्से से न करें बच्चे से बात

बच्चे पर चिल्लाने या गुस्सा करने की जगह आप उसे प्यार से और ठंडे दिमाग से जवाब दे. इससे बच्चा चिड़चिड़ाएगा नहीं.

