Parenting Tips: अगर आपका बच्चा भी करता है हर बात पर जिद, तो उसे ऐसे समझाएं
Parenting Tips: अगर आपका बच्चा भी बात-बात पर जिद करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. तो आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि बच्चे को कैसे समझाएं कि वो हर बार जिद न करें. इन असरदार टिप्स को अपनाकर आप अपने और अपने बच्चे के बीच के रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं.
बच्चे को पहले पूरी बात कहने दें. बीच में अगर आप उसे टोकेंगे तो वो चिढ़ सकता है.
अगर आप बच्चे की पूरी बात सुनते हैं तो उसे ऐसा लग सकता है कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं.
हर बात पर साफ-साफ न कहना बच्चे को और जिद्दी बना सकता है.
उसकी बात को पूरी तरह मना करने की जगह आप कह दें कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद इस बारे में बात करते हैं.
जब बच्चा सहयोग करता है या बिना जिद के कोई बात मान जाता है, तो उसकी तारीफ करें. ऐसा करने से बच्चे के अंदर पॉजिटिवि बिहेवियर आएगा.
कई बार बच्चे एक ही दिनचर्या से बोर होकर जिद करने लग जाते हैं.
आप उनके खेल, कहानी और आउटडोर एक्टिविटी में बदलाव करें. इससे उन्हें बेहतर महसूस होगा.
गुस्से से न करें बच्चे से बात
बच्चे पर चिल्लाने या गुस्सा करने की जगह आप उसे प्यार से और ठंडे दिमाग से जवाब दे. इससे बच्चा चिड़चिड़ाएगा नहीं.