OTT Release: अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में रोमांस, थ्रिलर और क्राइम का ट्रिपल डोज; ओटीटी पर आ रहीं 6 फिल्में और वेब-सीरीज
This Week OTT Release: अक्टूबर महीने का आखिरी हफ्ता भी फिल्मी फैंस के लिए खास होने वाला है. जी हां, इस हफ्ते सिनेमाघरों के साथ-साथ ओटीटी पर भी रौनक जमने वाली है. क्योंकि, रोमांस, क्राइम और थ्रिलर वाली कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं.
इस हफ्ते रिलीज होंगी कई फिल्में-सीरीज
ओटीटी पर हर हफ्ते नई फिल्मों और वेब सीरीज रिलीज होती हैं. इसी कड़ी में इस हफ्ते भी ओटीटी पर रोमांस, थ्रिलर, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. ऐसे में अगर आप वीकेंड पर घर बैठे बोर नहीं होना चाहते हैं, तो यहां बताई लिस्ट की फिल्में और सीरीज बिंज वॉच कर सकते हैं.
परम सुंदरी
जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी 24 अक्टूबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.
कुरुक्षेत्र: पार्ट 2
एनिमेटेड सीरीज कुरुक्षेत्र का दूसरा पार्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 24 अक्टूबर 2025 से स्ट्रीम होगा.
दे कॉल हिम ओजी
पवन कल्याण की एक्शन थ्रिलर फिल्म दे कॉल हिम ओजी नेटफ्लिक्स पर 23 अक्टूबर से स्ट्रीम हो रही है.
मारीगल्लू
कन्नड़ सस्पेंस थ्रिलर फिल्म मारीगल्लू ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर 31 अक्टूबर से देखी जा सकती है.
नोबडी वान्ट्स दिस सीजन 2
रोमांटिक कॉमेडी सीरीज का दूसरा सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 23 अक्टूबर 2025 से स्ट्रीम हो रहा है.
पिच टू गेट रिच
यह एक सेलिब्रिटी इन्वेस्टमेंट शो है. इस शो में अक्षय कुमार, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा और मलाइका अरोड़ा जैसे सेलिब्रेटी नजर आएंगे. यह शो 20 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है.