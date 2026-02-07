Who Is Sarthak Ranjan: राजनीति से ताल्लुक, गंभीर का दोस्त, महादेव का परम भक्त; आखिर कौन है सार्थक रंजन?
Who Is Sarthak Ranjan?: बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) को पटना पुलिस ने शुक्रवार, 6 फरवरी को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया. उनकी गिरफ्तारी 1995 के एक मामले में की गई है. जानकारी के मुताबिक, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दर्ज किया गया था. पप्पू यादव और रंजीत रंजन के बेटे का नाम सार्थक रंजन है. बिहार की बडी राजनीतिक परिवार से होने के बाद भी वह राजनीति से दूर रहते हैं.
कौन है सार्थक रंजन ?
सार्थक रंजन (Sarthak Ranjan) का जन्म 25 सितंबर 1996 में हुआ था. वह फिलहाल केवल 29 साल के हैं. उनका ताल्लुक बिहार के बडे राजनीतिक परिवार से हैं. लेकिन वह काफी सालों से आईपीएल (IPL 2026) में दिल्ली कैपिटल्स (Delh capitals) के लिए खेल रहे थे. लेकिन इस बार कोलकाता की टीम ने उन्हें उनके बेस प्राइस 30 लाख में खरीदते हुए अपनी टीम में शामिल कर लिया है. सार्थक के पिता एक फेमस पॉलिटिशियन हैं. जिनका नाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Pappu Yadav) है. वह पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से एमपी हैं.
सार्थक रंजन का परिवार
ओपनिंग बैट्समैन सार्थक रंजन एक सपोर्टिव पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, जिसने छोटी उम्र से ही क्रिकेट के लिए उनके पैशन को बढ़ावा दिया है. उनके परिवार ने उनकी ट्रेनिंग, पढ़ाई और डोमेस्टिक क्रिकेट जर्नी में सपोर्ट करके उनके डेवलपमेंट में अहम रोल निभाया है.
सार्थक रंजन के माता-पिता
सार्थक रंजन के पिता राजेश रंजन हैं, जिन्हें पप्पू यादव के नाम से जाना जाता है, जो एक अनुभवी भारतीय राजनेता और बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं। रंजीत रंजन सार्थक रंजन की मां हैं, जो एक अनुभवी भारतीय राजनेता हैं, जिन्होंने सुपौल से सांसद और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा में काम किया है.
भारतीय क्रिकेट टीम में नहीं हो सके शामिल
सार्थक रंजन को अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला है. लेकिन वह टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ शिरकत कर चुके हैं. साल 2016-2017 में दिल्ली की तरफ से रणजी डेब्यू करते हुए सार्थक ने गौतम गंभीर के साथ ओपनिंग की थी. सार्थक दाएं हाथ के बल्लेबाज और लेग ब्रेक गेंदबाज हैं.
मुश्किलों का किया सामना
खुद पर शक और दबाव ने उनका करियर लगभग खत्म कर दिया था. मदद लेना और मानसिक रूप से खुद को फिर से बनाना उतना ही जरूरी हो गया जितना कि तकनीक को ठीक करना, जिससे एक मजबूत क्रिकेटर बने. एज-ग्रुप में ज्यादा रन बनाने के बावजूद, सीनियर घरेलू मैचों में उनके नंबर ठीक-ठाक रहे. इस गैप ने उन्हें भारत के भीड भरे क्रिकेट इकोसिस्टम में मजबूती और सब्र रखना सिखाया.
महादेव के परम भक्त
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सार्थक रंजन पूजा-पाठ काफी करते हैं. वह महादेव के भक्त हैं. सार्थक ने रणजी में साल 2017 में डेब्यू किया था. पहले उन्हें साल 2016 में लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिल गया था. फिर एक साल बाद फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए क्रिकेट में खेलने के बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से टी20 क्रिकेट में भी उन्हें डेब्यू किया.
सार्थक रंजन की नेट वर्थ
2025 तक, सार्थक रंजन की नेट वर्थ और सैलरी पब्लिक में मौजूद नहीं है, और वह अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं. हालांकि, उन्हें तब काफी पहचान मिली जब उन्हें IPL 2026 ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ₹30 लाख में खरीदा, जो इंडियन प्रीमियर लीग में उनका डेब्यू था. यह रकम T20 क्रिकेट में उनकी शुरुआती प्रोफेशनल कमाई को दिखाती है, और जैसे-जैसे वह अपने क्रिकेट करियर में आगे बढ़ेंगे, उनकी कुल दौलत बढ़ने की उम्मीद है.