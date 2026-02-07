Who Is Sarthak Ranjan: राजनीति से ताल्लुक, गंभीर का दोस्त, महादेव का परम भक्त; आखिर कौन है सार्थक रंजन?

कौन है सार्थक रंजन ?

सार्थक रंजन (Sarthak Ranjan) का जन्म 25 सितंबर 1996 में हुआ था. वह फिलहाल केवल 29 साल के हैं. उनका ताल्लुक बिहार के बडे राजनीतिक परिवार से हैं. लेकिन वह काफी सालों से आईपीएल (IPL 2026) में दिल्ली कैपिटल्स (Delh capitals) के लिए खेल रहे थे. लेकिन इस बार कोलकाता की टीम ने उन्हें उनके बेस प्राइस 30 लाख में खरीदते हुए अपनी टीम में शामिल कर लिया है. सार्थक के पिता एक फेमस पॉलिटिशियन हैं. जिनका नाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Pappu Yadav) है. वह पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से एमपी हैं.