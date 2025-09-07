पपीते का छिलका फेंकते हैं? जान लीजिए ये है आपकी स्किन और बालों के लिए खजाना

पपीते के छिलके से बनाएं नैचुरल साबुन

अगर आप स्किन के लिए केमिकल-फ्री और घर पर बना हुआ साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो पपीते का छिलका एक बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए आपको करीब 100 ग्राम साबुन बेस लेना होगा उसमें 2 कप पपीते के छिलके का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच ग्लिसरीन1 छोटा चम्मच नारियल तेल मिलाकर मिलाकर जब आप साबुन तैयार करेंगे, तो यह आपकी त्वचा को नेचुरली मॉइश्चराइज, क्लीन और ग्लोइंग बनाएगा।