  • Home>
  • Gallery»
  • पपीते का छिलका फेंकते हैं? जान लीजिए ये है आपकी स्किन और बालों के लिए खजाना

पपीते का छिलका फेंकते हैं? जान लीजिए ये है आपकी स्किन और बालों के लिए खजाना

Use Of Papaya Peel : पपीते का छिलका अक्सर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन यह सुंदरता और स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें पाए जानें वाले विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंजाइम्स चेहरे की झुर्रियां कम करने, त्वचा को नेचुरल ग्लो देने और बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: September 7, 2025 14:48:51 IST
Follow us on
Google News
पपीते का छिलका फेंकते हैं? जान लीजिए ये है आपकी स्किन और बालों के लिए खजाना - Photo Gallery
1/6

पपीते के छिलके से बनाएं नैचुरल साबुन

अगर आप स्किन के लिए केमिकल-फ्री और घर पर बना हुआ साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो पपीते का छिलका एक बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए आपको करीब 100 ग्राम साबुन बेस लेना होगा उसमें 2 कप पपीते के छिलके का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच ग्लिसरीन1 छोटा चम्मच नारियल तेल मिलाकर मिलाकर जब आप साबुन तैयार करेंगे, तो यह आपकी त्वचा को नेचुरली मॉइश्चराइज, क्लीन और ग्लोइंग बनाएगा।

पपीते का छिलका फेंकते हैं? जान लीजिए ये है आपकी स्किन और बालों के लिए खजाना - Photo Gallery
2/6

पपीते के छिलके से बने साबुन के फायदे

पपीते के छिलके से तैयार किया गया साबुन आपकी स्किन के लिए एक नेचुरल क्लेंजर की तरह काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन A त्वचा के लिए बेहद जरूरी है, जो नए स्किन सेल्स बनने की प्रक्रिया को तेज़ करता है। अगर आप इस साबुन का नियमित इस्तेमाल करते हैं, तो चेहरे पर जमा दाग-धब्बे, काले निशान और पिगमेंटेशन धीरे-धीरे कम होने लगते हैं।

पपीते का छिलका फेंकते हैं? जान लीजिए ये है आपकी स्किन और बालों के लिए खजाना - Photo Gallery
3/6

पपीते के छिलके से बालों के फायदे

पपीते में मौजूद फोलिक एसिड बालों की जड़ों तक ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे बालों को सही पोषण मिलता है और उनका ग्रोथ तेज होती है।

पपीते का छिलका फेंकते हैं? जान लीजिए ये है आपकी स्किन और बालों के लिए खजाना - Photo Gallery
4/6

पके पपीते का छिलका

यह बालों के लिए एक बेहतरीन नेचुरल उपाय माना जाता है। इसमें मौजूद एंजाइम्स और एंटीऑक्सीडेंट्स स्कैल्प को साफ करते हैं और डेड स्किन हटाने में मदद करते हैं।

पपीते का छिलका फेंकते हैं? जान लीजिए ये है आपकी स्किन और बालों के लिए खजाना - Photo Gallery
5/6

पौधों के लिए जैविक खाद

पपीते का छिलका न केवल त्वचा और बालों के लिए उपयोगी है बल्कि पौधों के लिए जैविक खाद (Organic Fertilizer) की तरह भी काम करता है। इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स और एंजाइम्स मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारते हैं और पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।

Disclaimer - Photo Gallery
6/6

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

पपीते का छिलका फेंकते हैं? जान लीजिए ये है आपकी स्किन और बालों के लिए खजाना - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पपीते का छिलका फेंकते हैं? जान लीजिए ये है आपकी स्किन और बालों के लिए खजाना - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पपीते का छिलका फेंकते हैं? जान लीजिए ये है आपकी स्किन और बालों के लिए खजाना - Photo Gallery
पपीते का छिलका फेंकते हैं? जान लीजिए ये है आपकी स्किन और बालों के लिए खजाना - Photo Gallery
पपीते का छिलका फेंकते हैं? जान लीजिए ये है आपकी स्किन और बालों के लिए खजाना - Photo Gallery
पपीते का छिलका फेंकते हैं? जान लीजिए ये है आपकी स्किन और बालों के लिए खजाना - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?