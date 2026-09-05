‘मर्डर मुबारक’ से लेकर ‘गुंजन सक्सेना’ तक, पंकज त्रिपाठी की फिल्में, जिनमें अभिनेता ने निभाई दमदार भूमिका

लूडो

अनुराग बासु के निर्देशन में साल 2020 में फिल्म लूडो रिलीज हुई थी. इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने सत्येंद्र की भूमिका निभाई थी. पंकज त्रिपाठी इस डार्क कॉमेडी में शानदार काम करते हैं, जो आपस में जुड़ी कई कहानियों को दिखाती है.