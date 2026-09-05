‘मर्डर मुबारक’ से लेकर ‘गुंजन सक्सेना’ तक, पंकज त्रिपाठी की फिल्में, जिनमें अभिनेता ने निभाई दमदार भूमिका
Pankaj Tripathi Movies: बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्में की हैं. वो अक्सर किरदारों में जान डाल देते हैं. आइए जानते हैं अभिनेता के जन्मदिन के मौके पर उनकी कुछ शानदार फिल्में.
मर्डर मुबारक
साल 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन होमी अदाजानिया ने किया था. कई कलाकारों वाली यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म, जिसमें मर्डर की जांच दिखाई गई थी. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
लूडो
अनुराग बासु के निर्देशन में साल 2020 में फिल्म लूडो रिलीज हुई थी. इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने सत्येंद्र की भूमिका निभाई थी. पंकज त्रिपाठी इस डार्क कॉमेडी में शानदार काम करते हैं, जो आपस में जुड़ी कई कहानियों को दिखाती है.
फुकरे 3
मृगदीप सिंह लांबा के निर्देशन में साल 2023 में फिल्म 'फुकरे 3' रिलीज हुई थी. फ्रैंचाइज़ी की इस तीसरी फिल्म में चूचा (वरुण शर्मा) और भोली (ऋचा चड्ढा) के चुनाव लड़ने का प्लान दिखाया गया है.
ओएमजी 2
साल 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम और अक्षय कुमार मौजूद हैं. कॉमेडी के साथ-साथ जानकारी देने वाली यह फिल्म सेक्स एजुकेशन, धर्म और सामाजिक कलंक जैसे मुद्दों पर आधारित है.
मिमी
साल 2021 में मिमी फिल्म रिलीज हुई थी. इसमें पंकज त्रिपाठी ने भानु प्रताप पांडे की भूमिका अदा की है. एक्टर एक आकर्षक टैक्सी ड्राइवर के रोल में प्रभावित करते हैं, जो सरोगेसी कराने वाली एक युवा महिला का साथ देता है.
गुंजन सक्सेना
साल 2020 में जान्हवी कपूर और पंकज त्रिपाठी ने फिल्म गुंजन सक्सेना रिलीज हुई थी. अभिनेता इसमें गुंजन के पिता के तौर पर दिल को छू लेने वाली एक्टिंग करते हैं और अपनी बेटी के सपनों के लिए अटूट समर्थन दिखाते हैं.