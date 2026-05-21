Mango Pickle Recipe: बिना तेल के भी बन सकता है आम का अचार! जानिए इसकी आसान रेसिपी और फायदे

Mango Pickle Recipe: गर्मियों का मौसम आते ही भारतीय रसोई में अचार की खुशबू फैलने लगती है. खासतौर पर कच्चे आम का अचार इस मौसम की पहचान माना जाता है. आमतौर पर अचार बनाने के लिए काफी तेल और धूप की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब एक ऐसा देसी तरीका भी खूब पसंद किया जा रहा है जिसमें बिना तेल के सिर्फ पानी और मसालों से स्वादिष्ट आम का अचार तैयार किया जाता है. यह पानी वाला आम का अचार स्वाद में चटपटा होने के साथ हल्का और जल्दी बनने वाला विकल्प भी माना जाता है.