Mango Pickle Recipe: बिना तेल के भी बन सकता है आम का अचार! जानिए इसकी आसान रेसिपी और फायदे
Mango Pickle Recipe: गर्मियों का मौसम आते ही भारतीय रसोई में अचार की खुशबू फैलने लगती है. खासतौर पर कच्चे आम का अचार इस मौसम की पहचान माना जाता है. आमतौर पर अचार बनाने के लिए काफी तेल और धूप की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब एक ऐसा देसी तरीका भी खूब पसंद किया जा रहा है जिसमें बिना तेल के सिर्फ पानी और मसालों से स्वादिष्ट आम का अचार तैयार किया जाता है. यह पानी वाला आम का अचार स्वाद में चटपटा होने के साथ हल्का और जल्दी बनने वाला विकल्प भी माना जाता है.
गर्मियों का फेवरेट अचार
गर्मियों में कच्चे आम आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए इस मौसम में आम का अचार सबसे ज्यादा बनाया जाता है. खट्टे आम और मसालों का स्वाद खाने का मजा बढ़ा देता है.
क्या होता है पानी वाला अचार?
पानी वाला अचार एक पारंपरिक देसी रेसिपी है, जिसमें तेल की जगह पानी और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. इसकी पतली मसालेदार ग्रेवी खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है.
किन चीजों की पड़ेगी जरूरत?
इस अचार को बनाने के लिए कच्चे आम, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, राई, मेथी दाना, सौंफ और थोड़ा सिरका या नींबू का रस चाहिए होता है. कुछ लोग स्वाद के लिए लहसुन और हरी मिर्च भी डालते हैं.
ऐसे तैयार करें आम
सबसे पहले कच्चे आमों को अच्छी तरह धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें. इसके बाद पानी में नमक डालकर हल्का उबाल लें ताकि आम थोड़े नरम हो जाएं.
मसालों का सही मिक्स
एक अलग बर्तन में सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स करें. अब उबले हुए आम के टुकड़ों को मसालों में डालकर अच्छे से मिलाएं.
पानी डालकर करें तैयार
अब इसमें थोड़ा ठंडा नमकीन पानी डालें. अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें थोड़ा सिरका या नींबू का रस भी मिलाया जा सकता है.
कितना नमक डालना सही?
एक किलो आम के अचार में आमतौर पर 100 से 200 ग्राम तक नमक डाला जाता है. सही मात्रा में नमक अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है.
पानी वाले अचार के फायदे
यह अचार कम तेल वाला होता है, इसलिए कई लोग इसे हल्का और हेल्दी विकल्प मानते हैं. जिनके पास धूप में अचार सुखाने का समय नहीं होता, उनके लिए यह आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है.