स्कूल टिफिन से लेकर ऑफिस लंच तक – पनीर पैनकेक है वो हेल्दी ऑप्शन जो स्वाद भी दे और दिनभर एनर्जी

Paneer Pancake Recipe: सुबह का नाश्ता और बच्चों या ऑफिस के लिए टिफिन बनाना कभी-कभी चुनौती बन जाता है, अगर आप कुछ हेल्दी, जल्दी तैयार होने वाला और टेस्टी तैयार करना चाहते हैं, तो पनीर पैनकेक एक परफेक्ट ऑप्शन है. यह प्रोटीन से भरपूर, स्वादिष्ट और हर उम्र के लोगों को पसंद आता है, हल्का, पौष्टिक और आसान बनने वाला यह पैनकेक पूरे परिवार के लिए फायदेमंद है. सिर्फ 20 मिनट में तैयार होने वाला यह नाश्ता दिन की शुरुआत को एनर्जी से भर देता है.