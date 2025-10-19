  • Home>
  स्कूल टिफिन से लेकर ऑफिस लंच तक – पनीर पैनकेक है वो हेल्दी ऑप्शन जो स्वाद भी दे और दिनभर एनर्जी

स्कूल टिफिन से लेकर ऑफिस लंच तक – पनीर पैनकेक है वो हेल्दी ऑप्शन जो स्वाद भी दे और दिनभर एनर्जी

Paneer Pancake Recipe: सुबह का नाश्ता और बच्चों या ऑफिस के लिए टिफिन बनाना कभी-कभी चुनौती बन जाता है, अगर आप कुछ हेल्दी, जल्दी तैयार होने वाला और टेस्टी तैयार करना चाहते हैं, तो पनीर पैनकेक एक परफेक्ट ऑप्शन है.  यह प्रोटीन से भरपूर, स्वादिष्ट और हर उम्र के लोगों को पसंद आता है, हल्का, पौष्टिक और आसान बनने वाला यह पैनकेक पूरे परिवार के लिए फायदेमंद है.  सिर्फ 20 मिनट में तैयार होने वाला यह नाश्ता दिन की शुरुआत को एनर्जी से भर देता है. 

By: Anuradha Kashyap | Published: October 19, 2025 12:10:28 PM IST

स्कूल टिफिन से लेकर ऑफिस लंच तक – पनीर पैनकेक है वो हेल्दी ऑप्शन जो स्वाद भी दे और दिनभर एनर्जी
पनीर तैयार करें

सबसे पहले फ्रेश पनीर को अच्छी तरह मैश कर लें, पनीर का टेक्सचर स्मूद होना चाहिए ताकि पैनकेक में कोई गांठ न रहे. स्वाद के लिए हल्का नमक या हर्ब्स मिलाएं, पनीर बेस बनाने के बाद पैनकेक ज्यादा क्रिस्पी और नरम बनते हैं.

आटा और दूध मिलाकर बैटर तैयार करें

मैश किए पनीर में थोड़ा आटा और दूध डालकर बैटर तैयार करें, बैटर का कंसिस्टेंसी न ज्यादा पतला हो और न ज्यादा गाढ़ा. सही बैटर से पैनकेक फूलेंगे और उनका स्वाद बेहतर आएगा, यह स्टेप पैनकेक की क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है.

अंडा या ऑप्शनल बाइंडर डालें

अगर आप नॉन-वेज विकल्प पसंद करते हैं तो अंडा डाल सकते हैं, शाकाहारी विकल्प के लिए चिया सीड्स या मैश केले का उपयोग करें. यह पैनकेक को सही शेप और नरमी देने में मदद करता है, बैटर में बाइंडर डालने से पैनकेक आसानी से पलटे जा सकते हैं.

पैन गरम करें और तेल लगाएं

नॉन-स्टिक पैन को हल्का गर्म करें और थोड़ा तेल या घी लगाएं, पैन ठीक से गर्म होने पर पैनकेक गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी बनेंगे. ज्यादा तेल न डालें, ताकि पैनकेक हल्के और हेल्दी रहें, सही तापमान पैनकेक को नरम और स्वादिष्ट बनाता है.

बैटर से गोल पैनकेक बनाएं

चम्मच की मदद से बैटर पैन पर डालें और गोल शेप दें, बैटर को फैलाते समय ध्यान रखें कि मोटाई समान हो धीरे-धीरे पकाएं और एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने पर पलटें. यह स्टेप पैनकेक को परफेक्ट शेप और टेक्सचर देने के लिए महत्वपूर्ण है.

दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने दें

पैनकेक को दोनों तरफ हल्का ब्राउन और क्रिस्पी होने तक पकाएं, ज्यादा देर तक न पकाएं, वरना पनीर पैनकेक सूख सकते हैं. सही पकाने पर पैनकेक नरम, झिलमिल और स्वादिष्ट रहते हैं.

सर्विंग के लिए सजावट और टॉपिंग करें

पैनकेक को प्लेट में रखें और ऊपर से शहद, मेपल सिरप, कटे हुए फल या ड्राय फ्रूट्स डालें, यह सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता बल्कि डिश को खूबसूरत भी बनाता है. बच्चों के लिए रंग-बिरंगे टॉपिंग्स का इस्तेमाल करें.

हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट तैयार है

पनीर पैनकेक तैयार है, इसे गरम-गरम सर्व करें और टिफिन में पैक करें. प्रोटीन और मिनरल्स से भरपूर यह नाश्ता पूरे दिन energy देता है. बच्चों और बड़ों दोनों को यह हेल्दी और टेस्टी विकल्प बहुत पसंद आएगा.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags:
healthy breakfastHigh Protein MealPaneer Pancake RecipeQuick Tiffin Recipe
