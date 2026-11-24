‘पंचायत 5’ के लिए किसने ली कितनी फीस? सचिव जी से बनराकस तक, जानें पूरी स्टारकास्ट की कमाई
Panchayat 5 Cast Fees: ओटीटी की बहुचर्चित सीरीज ‘पंचायत’ का पांचवां सीजन 3 दिसंबर को रिलीज होने वाला है. एक बार फिर से फुलेरा गांव की नोंकझोंक देखने को मिलेगा. आज हम जानेंगे इस सीरीज के स्टारकास्ट ने कितनी फीस ली. जानिए किसने मारी बाजी.
जितेंद्र कुमार
सीरीज में अभिषेक त्रिपाठी यानी सचिव जी एक एपिसोड के लिए 70 हजार रुपये फीस लेते हैं.
नीना गुप्ता
सीरीज में मंजू देवी के किरदार में नजर आने वाली एक्ट्रेस नीना गुप्ता प्रति एपिसोड के लिए 50 हजार रुपये लेती हैं.
रघुबीर यादव
सीरीज में रघुबीर यादव ने बृजभूषण की भूमिका निभाई है. इस सीरीज के लिए उन्हें 6.5 लाख रुपये मिले हैं. ये फीस एक सीजन के सभी एपिसोड को मिलाकर है.
फैसल मलिक
पंचायत में फैसल मलिक ने चर्चित किरदार प्रहलाद चाचा की भूमिका निभाई है. उन्हें पूरे सीजन के लिे 4.5 लाख रुपये मिले हैं.
दुर्गेश कुमार
बनराकस का किरदार निभाने वाले दुर्गेश कुमार को पूरे सीजन के लिए करीब 3.5 लाख रुपये फीस मिलने की बात कही जा रही है.
सुनीता राजवर
क्रांति देवी का किरदार निभाने वाली सुनीता राजवर को पूरे सीजन के लिए करीब 3 लाख रुपये फीस मिलने की बात कही जा रही है.