‘पंचायत 5’ के लिए किसने ली कितनी फीस? सचिव जी से बनराकस तक, जानें पूरी स्टारकास्ट की कमाई

Panchayat 5 Cast Fees: ओटीटी की बहुचर्चित सीरीज ‘पंचायत’ का पांचवां सीजन 3 दिसंबर को रिलीज होने वाला है. एक बार फिर से फुलेरा गांव की नोंकझोंक देखने को मिलेगा. आज हम जानेंगे इस सीरीज के स्टारकास्ट ने कितनी फीस ली. जानिए किसने मारी बाजी.