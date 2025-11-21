  • Home>
Palak Recipes: सर्दियों में पालक को बनाएं अपनी थाली का हिस्सा, जानें इसकी आसान रेसिपीज

Palak Recipes: सर्दियों में मार्केट में बहुत सी हरी सब्जियां मिलती हैं. जिन्हें खाना हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. पालक में विटामिन सी, ए और के होता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है. पाचन तंत्र में भी सुधार लेकर आती है. 


By: Shivi Bajpai | Published: November 21, 2025 10:10:01 AM IST

1/6

पालक की सब्जी

पालक की सब्जी बनाने के लिए उसको धुलकर फिर उसे छोटा-छोटा काट लें. आप कढ़ाई में तेल को डालें फिर उसमें प्याज, लहसुन, अदरक डालकर पकाएं अब इसमें टमाटर और नमक को डालकर कुछ देर पकाएं. फिर पालक को डालकर पका लें.

2/6

आलू पालक की सब्जी

आलू पालक की सब्जी बनाने के लिए सबसे सबसे पहले पालक को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें. आलू को छोटे-छोटे पीस में कांट लें. फिर कढ़ाई में सरसों के तेल में जीरा और नमक को डालें फिर आलू को डालें और पालक को डालकर नमक, कुछ मसाले डालकर पकाएं. अब पालक की प्यूरी को डालें. आपकी टेस्टी और हेल्दी आलू पालक की सब्जी तैयारी है.

3/6

पालक और कॉर्न की सब्जी

पालक और कॉर्न की सब्जी बनाने के लिए आप सबसे पहले पालक को उबालकर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें. फिर कॉर्न को भी पानी में उबाल लें. अब कढ़ाई में सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल डालकर उसमें इलायची, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और नमक डालें. 4 से 5 मिनट तक इसे भून लें. फिर उसमें टमाटर को डालकर भून सकते हैं. अब आधा कप पानी डालकर पकाएं. अब इसमें कॉर्न को डालकर पकाएं और फिर इसमें पालक का प्यूरी डालकर 5 मिनट पकाएं.

4/6

हरा भरा कवाब

हरा भरा कवाब बनाने के लिए आप सबसे पहले पालक को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें. कूकर में आलू को उबाल लें. फिर उसमें आलू को तोड़कर डालें. एक तरफ मटर को उबाल लें और फिर उसे भी पीस लें. अब इस मिक्चर को एक साथ मिलाकर उसमें नमक, गरम मसाला, चाट मसाला और भुना हुआ बेसन और ब्रेड क्रब्स को डालें.

5/6

पालक के पराठे

इसके लिए सबसे पहले पालक को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें. इसका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा. अब इसे एक बर्तन में निकाल लें. आटे में इस पेस्ट के साथ, नमक, अजवाइन और हींग को मिला लें. अब इसका आटा गूंद लें. अब इसे बेल कर इसके पराठे बनाएं और उसे घी या तेल में सेंक लें.

6/6

पालक का रायता

पालक का रायता बनाने के लिए दही को फेट लें. फिर पालक को उबाल लें और उसके छोटे छोटे तुकड़े कर लें. अब पालक को दही में नमक, चाट मसाला और भूने जीरे के साथ मिला लें.

