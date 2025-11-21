Palak Recipes: सर्दियों में पालक को बनाएं अपनी थाली का हिस्सा, जानें इसकी आसान रेसिपीज

पालक और कॉर्न की सब्जी

पालक और कॉर्न की सब्जी बनाने के लिए आप सबसे पहले पालक को उबालकर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें. फिर कॉर्न को भी पानी में उबाल लें. अब कढ़ाई में सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल डालकर उसमें इलायची, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और नमक डालें. 4 से 5 मिनट तक इसे भून लें. फिर उसमें टमाटर को डालकर भून सकते हैं. अब आधा कप पानी डालकर पकाएं. अब इसमें कॉर्न को डालकर पकाएं और फिर इसमें पालक का प्यूरी डालकर 5 मिनट पकाएं.