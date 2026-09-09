पाकिस्तानी सेलेब्स से शादी कर फंस जाती हैं भारतीय हसीनाएं! एक ने तो पत्नी के रहते ही दूसरी लड़की से बनाया संबंध, जानिए 5 PAK क्रिकेटर्स के नाम

शोएब मलिक और सानिया मिर्जा

शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की प्रेम कहानी ने दोनों देशों में खूब सुर्खियां बटोरीं. ऑस्ट्रेलिया में हुई पहली मुलाकात के बाद दोनों ने 2010 में हैदराबाद में निकाह किया. उनका बेटा इजहान 2018 में हुआ, लेकिन 2023 में रिश्ते में दरार आ गई. और कई आरोप भी लगे. बताया जाता है कि सानिया मिर्जा संग रिश्ते के दौरान ही शोएब मलिक का सना जावेद संग अफेयर्स था. और अवैध संबंध भी था. बाद में सानिया मिर्जा को छोड़कर शोएब मलिक ने सना जावेद से शादी कर ली.