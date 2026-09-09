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पाकिस्तानी सेलेब्स से शादी कर फंस जाती हैं भारतीय हसीनाएं! एक ने तो पत्नी के रहते ही दूसरी लड़की से बनाया संबंध, जानिए 5 PAK क्रिकेटर्स के नाम

Pakistani Cricketers who Marry with Indian Women: बॉलीवुड में ऐसी कई हसीनाएं रही हैं, जिन्हें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से प्यार हो गया और बाद में शादी कर ली. इसके बाद उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई. एक ने तो शादी के बावजूद दूसरी लड़की से अवैध संबंध बनाया. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 9, 2026 6:41:35 PM IST

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जहीर अब्बास और रीता लूथरा

पाकिस्तानी क्रिकेटर जहीर अब्बास की मुलाकात 1980 के दशक में लंदन में रीता लूथरा से हुई थी. दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और 1988 में उन्होंने निकाह कर लिया. शादी के बाद रीता ने इस्लाम अपनाकर अपना नाम समीना अब्बास रख लिया। आज दोनों कराची में साथ रह रहे हैं. कई अफवाहें उड़ीं लेकिन दोनों का रिश्ता आज भी मजबूत है.

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शोएब मलिक और सानिया मिर्जा

शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की प्रेम कहानी ने दोनों देशों में खूब सुर्खियां बटोरीं. ऑस्ट्रेलिया में हुई पहली मुलाकात के बाद दोनों ने 2010 में हैदराबाद में निकाह किया. उनका बेटा इजहान 2018 में हुआ, लेकिन 2023 में रिश्ते में दरार आ गई. और कई आरोप भी लगे. बताया जाता है कि सानिया मिर्जा संग रिश्ते के दौरान ही शोएब मलिक का सना जावेद संग अफेयर्स था. और अवैध संबंध भी था. बाद में सानिया मिर्जा को छोड़कर शोएब मलिक ने सना जावेद से शादी कर ली.

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आयशा सिद्दीकी और शोएब मलिक

सानिया मिर्जा से दूसरी शादी करने से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर ने आयशा सिद्दीकी से शादी की थी. साल 2010 में जब शोएब मलिक भारतीय टेनिस स्टार Sania Mirza से शादी करने वाले थे, तब आयशा ने सार्वजनिक रूप से सामने आकर यह खुलासा किया था कि शोएब बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर रहे हैं. यानी कि शोएब मलिक ने दो भारतीय हसीनाओं की जिंदगी बर्बाद की.

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हसन अली और सामिया आरजू

पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली ने हरियाणा की सामिया आरजू से 2019 में निकाह किया था. दोनों की मुलाकात दुबई में हुई थी, जहां सामिया एयरोनॉटिकल इंजीनियर के तौर पर काम कर चुकी हैं. आज दोनों अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं. कई बार दोनों की जिंदगी को लेकर कई अफवाह उड़े.

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मोहसिन खान और रीना रॉय

80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रीना रॉय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी के बाद बॉलीवुड छोड़ दिया और पाकिस्तान चली गईं. दोनों की एक बेटी जन्नत हुई, लेकिन बाद में रिश्ते में दरार आ गई और उनका तलाक हो गया. इसके बाद रीना रॉय अपनी बेटी के साथ भारत लौट आईं.

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