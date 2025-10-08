पाकिस्तानी क्रिकेटर Abrar Ahmed की चुनौती, इस भारतीय खिलाड़ी से ‘बॉक्सिंग’ करना चाहते हैं

पाकिस्तानी क्रिकेटर Abrar Ahmed की चुनौती, इस भारतीय खिलाड़ी से ‘बॉक्सिंग’ करना चाहते हैं
Abrar Ahmed challenges Shikhar Dhawan: पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद ने एक शो में शिखर धवन को बॉक्सिंग मैच के लिए ललकारा. उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और क्रिकेट फैंस के बीच बहस छेड़ दी है.
शिखर धवन को अबरार अहमद की चुनौती
पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज़ अबरार अहमद ने भारत के पूर्व ओपनर शिखर धवन को बॉक्सिंग रिंग में आमने-सामने आने की चुनौती दी है. यह बयान उन्होंने जून 2025 में एक पाकिस्तानी टीवी शो में दिया. बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और खूब चर्चा में है.
'मैं चाहता हूं कि सामने शिखर धवन हो' - अबरार
टीवी शो में अबरार से पूछा गया कि वह किस खिलाड़ी से बॉक्सिंग करना चाहेंगे. उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं बॉक्सिंग करूं और सामने शिखर धवन खड़े हों. उनके इस बयान को कई लोगों ने मज़ाकिया माना, तो कुछ ने इसे भड़काऊ बताया.
एशिया कप में अबरार का प्रदर्शन रहा फीका
अबरार का एशिया कप 2025 अभियान खास नहीं रहा. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 6 विकेट लिए और टीम को निराशा का सामना करना पड़ा. इसके बाद अबरार के बयानों को लेकर और भी सवाल उठने लगे.
शिखर को क्यों चुनना चाहते हैं अबरार?
जब अबरार से पूछा गया कि कौन-सा खिलाड़ी उन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, तो उन्होंने बिना हिचक शिखर धवन का नाम लिया. ये बयान शिखर के फैंस को चौंकाने वाला लगा और सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई.
कराची में अबरार की शादी, सितारों से सजी महफ़िल
हाल ही में अबरार की शादी कराची में हुई, जहां कई नामी क्रिकेटर और अधिकारी शामिल हुए. 6 अक्टूबर को हुए रिसेप्शन में PCB अध्यक्ष मोहसिन नक़वी, शान मसूद और शाहीन अफरीदी भी मौजूद थे. अबरार ने सभी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया.
PSL से लेकर टेस्ट क्रिकेट तक का सफर
अबरार ने 2017 में पाकिस्तान सुपर लीग में (PSL) कराची किंग्स के लिए डेब्यू किया था. 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ़ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा. तेज़ी से उभरते हुए अबरार अब पाकिस्तान टीम का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं.
टेस्ट टीम में मिली जगह, अब चुनौती दक्षिण अफ्रीका से
अबरार को पाकिस्तान की टेस्ट टीम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए शामिल किया गया है. यह सीरीज़ 12 अक्टूबर से ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत खेली जाएगी. टीम में बाबर आज़म, रिज़वान और शाहीन जैसे दिग्गज भी वापसी कर रहे हैं.
क्या शिखर धवन जवाब देंगे इस चुनौती का?
अब सभी की नजरें शिखर धवन पर हैं. क्या वे इस चुनौती का कोई जवाब देंगे? भले ही ये मज़ाक में कहा गया हो, लेकिन भारत-पाक क्रिकेट में ऐसे बयान बड़ा रंग लाते हैं. फैंस इस मज़ेदार 'बॉक्सिंग मैच' की कल्पना से ही रोमांचित हैं.