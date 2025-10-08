पाकिस्तानी क्रिकेटर Abrar Ahmed की चुनौती, इस भारतीय खिलाड़ी से ‘बॉक्सिंग’ करना चाहते हैं

शिखर धवन को अबरार अहमद की चुनौती

पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज़ अबरार अहमद ने भारत के पूर्व ओपनर शिखर धवन को बॉक्सिंग रिंग में आमने-सामने आने की चुनौती दी है. यह बयान उन्होंने जून 2025 में एक पाकिस्तानी टीवी शो में दिया. बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और खूब चर्चा में है.