  • Home>
  • Gallery»
  • Pakistani Celebrities: पाकिस्तान से भले ही करते हैं नफरत! लेकिन भारतीयों के मन में बस्ते हैं ये कलाकार

Pakistani Celebrities: पाकिस्तान से भले ही करते हैं नफरत! लेकिन भारतीयों के मन में बस्ते हैं ये कलाकार

Pakistani Celebrities: पाक और भारत के बीच काफी लंबे समय से छत्तीस का आकड़ा चल रहा है. लेकिन ऐसे में हमेशा से ही पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय सिनेमा की जरूरत पड़ती रही है. आपको बता दें कि कई पाकिस्तानी कलाकार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं. लेकिन अभी बॉर्डर पार से स्टार्स के आने पर बैन लग गया है, लेकिन एक समय था जब कई मशहूर हस्तियां इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थीं. तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ स्टार्स के बारे में बताएंगे जो अपनी कला के लिए पाकिस्तान से भारत आए और यहीं बस गए.


By: Heena Khan | Published: February 19, 2026 12:49:28 PM IST

Follow us on
Google News
Pakistani Celebrities: पाकिस्तान से भले ही करते हैं नफरत! लेकिन भारतीयों के मन में बस्ते हैं ये कलाकार - Photo Gallery
1/6

नासिर खान

जानकारी के मुताबिक, नासिर खान एक्टर दिलीप कुमार के छोटे भाई थे. पेशावर में जन्मे नासिर बंटवारे के बाद लाहौर में रहे. उनकी पहली पाकिस्तानी फिल्म, तेरी याद, 1948 में रिलीज़ हुई थी. उन्होंने 1949 में फिल्म शाहिदा में भी काम किया.

You Might Be Interested In
Pakistani Celebrities: पाकिस्तान से भले ही करते हैं नफरत! लेकिन भारतीयों के मन में बस्ते हैं ये कलाकार - Photo Gallery
2/6

बड़े गुलाम अली खान

क्लासिकल म्यूज़िक के सबसे बड़े नामों में से एक, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का जन्म कसूर में हुआ था, जो 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया. बंटवारे के बाद, बड़े गुलाम अली पाकिस्तान में बस गए, लेकिन बाद में 1957 में भारत लौट आए और अपनी बाकी ज़िंदगी वहीं रहे. भारत लौटने के बाद, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को उनके काम के लिए बहुत पहचान मिली और उन्हें 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया.

Pakistani Celebrities: पाकिस्तान से भले ही करते हैं नफरत! लेकिन भारतीयों के मन में बस्ते हैं ये कलाकार - Photo Gallery
3/6

अदनान सामी

अदनान सामी भी पाकिस्तानी नागरिक है. सिंगर का जन्म और पालन-पोषण लंदन में हुआ. उनके पिता पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी में ऊंचे पद पर थे, जबकि उनकी मां जम्मू की एक भारतीय थीं. अदनान को बचपन से ही संगीत की तरफ़ झुकाव था.

You Might Be Interested In
Pakistani Celebrities: पाकिस्तान से भले ही करते हैं नफरत! लेकिन भारतीयों के मन में बस्ते हैं ये कलाकार - Photo Gallery
4/6

साहिर लुधियानवी

फिल्म इंडस्ट्री में साहिर लुधियानवी का नाम बहुत माना जाता है. अब्दुल हई के नाम से जन्मे और अपने पेन नेम से मशहूर साहिर सबसे पॉपुलर कवियों और गीतकारों में से एक थे, जिनके काम ने हिंदी सिनेमा पर बहुत असर डाला.

Pakistani Celebrities: पाकिस्तान से भले ही करते हैं नफरत! लेकिन भारतीयों के मन में बस्ते हैं ये कलाकार - Photo Gallery
5/6

आतिफ असलम

आतिफ असलम ने पाकिस्तान और भारत में कई गाने रिकॉर्ड किए हैं. उनके गाने बॉलीवुड में भी बहुत पसंद किए जाते हैं. वह 270 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की नेट वर्थ के साथ सबसे अमीर सिंगर्स में से एक हैं.

You Might Be Interested In
Pakistani Celebrities: पाकिस्तान से भले ही करते हैं नफरत! लेकिन भारतीयों के मन में बस्ते हैं ये कलाकार - Photo Gallery
6/6

राहत फतेह अली खान

राहत फतेह अली खान पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने-माने म्यूजिशियन हैं. उन्होंने बॉलीवुड में भी कई गाने गाए हैं. Mirchi.in की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी नेट वर्थ 2 बिलियन पाकिस्तानी रुपये आंकी गई है.

Tags:
adnan samiatif aslamPakistani Actorsrahat fateh ali khan
Pakistani Celebrities: पाकिस्तान से भले ही करते हैं नफरत! लेकिन भारतीयों के मन में बस्ते हैं ये कलाकार - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pakistani Celebrities: पाकिस्तान से भले ही करते हैं नफरत! लेकिन भारतीयों के मन में बस्ते हैं ये कलाकार - Photo Gallery
Pakistani Celebrities: पाकिस्तान से भले ही करते हैं नफरत! लेकिन भारतीयों के मन में बस्ते हैं ये कलाकार - Photo Gallery
Pakistani Celebrities: पाकिस्तान से भले ही करते हैं नफरत! लेकिन भारतीयों के मन में बस्ते हैं ये कलाकार - Photo Gallery
Pakistani Celebrities: पाकिस्तान से भले ही करते हैं नफरत! लेकिन भारतीयों के मन में बस्ते हैं ये कलाकार - Photo Gallery