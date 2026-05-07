कौन हैं शाइस्ता लोधी? जिन्हें कभी ईशनिंदा के आरोपों के कारण छोड़ना पड़ा था पाकिस्तान, अब क्यों हो रहीं वायरल
Pakistani Actress Shaista Lodhi: भारत में पाकिस्तानी शो और कलाकारों के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया. हालांकि, दोनों देशों के रिश्तों में हमेशा से तल्खी रही है. लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है. आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच तो हो रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते हैं. ठीक इसी तरह पाकिस्तानी सीरियल और कलाकारों को भारत में खूब पसंद किया जाता है. लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई पाकिस्तानी कलाकारों के अकाउंट को बैन कर दिया गया है. लेकिन फिर भी पाकिस्तानी कलाकारों की खबरें भारत में आती रहती है. ऐसे में सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कलाकार शाइस्ता लोधी काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?
कौन हैं शाइस्ता लोधी?
शाइस्ता लोधी पाकिस्तानी कलाकार हैं. वो कई शो को होस्ट भी कर चुकी हैं. इस क्षेत्र में कदम रखने से पहले उन्होंने जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री हासिल की थी.
क्यों हो रही वायरल?
पाकिस्तानी अभिनेत्री शाइस्ता लोधी का एक वीडियो भारत में वायरल हो गया है, जिसमें वह बता रही हैं कि उनके नाटक में एक प्रेम दृश्य करने पर उनकी मां और भारतीय रिश्तेदारों ने कैसी प्रतिक्रिया दी थी.
इंटरव्यू में किया ये खुलासा
शाइस्ता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि भारत में उनके रिश्तेदारों ने उनकी मां को टीवी सीरीज 'परदेस' के एक सीन के बारे में बताया था.
मां ने स्लीपिंग सीन पर जताई थी आपत्ति
इस इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उनकी मां ने उनके एक स्लीपिंग सीन पर भी आपत्ति जताई थी, जिस पर वह खूब हंसीं.
ईशनिंदा के आरोपों के कारण छोड़ना पड़ा था देश
शाइस्ता 2010 से 2014 तक मॉर्निंग शो 'उठो जागो पाकिस्तान' होस्ट करती थीं. ईशनिंदा के आरोपों के कारण शो रद्द होने पर एक्ट्रेस को अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ना पड़ा था.
शाइस्ता की हुई 2 शादी
वकार वाहिदी और शाइस्ता ने साल 2012 में शादी की थी, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया. इसके बाद साल 2015 में उन्होंने अदनान लोधी से शादी कर ली.