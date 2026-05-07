कौन हैं शाइस्ता लोधी? जिन्हें कभी ईशनिंदा के आरोपों के कारण छोड़ना पड़ा था पाकिस्तान, अब क्यों हो रहीं वायरल

Pakistani Actress Shaista Lodhi: भारत में पाकिस्तानी शो और कलाकारों के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया. हालांकि, दोनों देशों के रिश्तों में हमेशा से तल्खी रही है. लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है. आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच तो हो रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते हैं. ठीक इसी तरह पाकिस्तानी सीरियल और कलाकारों को भारत में खूब पसंद किया जाता है. लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई पाकिस्तानी कलाकारों के अकाउंट को बैन कर दिया गया है. लेकिन फिर भी पाकिस्तानी कलाकारों की खबरें भारत में आती रहती है. ऐसे में सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कलाकार शाइस्ता लोधी काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?