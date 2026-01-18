हानिया आमिर नहीं तो कौन है बिलाल अब्बास खान की मिस्ट्री गर्लफ्रेंड? देखें तस्वीरें

कितनी है बिलाल की नेटवर्थ

बिलाल अब्बास खान की अनुमानित नेट वर्थ लाखों (USD) में है. वह फिल्मों, एंडोर्समेंट और मॉडलिंग से अपनी कमाई 2 मिलियन डॉलर बताते हैं, जबकि पाकिस्तानी रुपये (PKR) में उनकी प्रति प्रोजेक्ट इनकम बहुत ज़्यादा है. इस हिसाब से उनके पास लगभग 2.5-3.5 मिलियन प्रति ड्रामा और 8-15 मिलियन प्रति एंडोर्समेंट डील है.

