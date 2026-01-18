हानिया आमिर नहीं तो कौन है बिलाल अब्बास खान की मिस्ट्री गर्लफ्रेंड? देखें तस्वीरें
Pakistani actor Bilal Abbas Khan Mystery Girlfriend: अपनी दमदार और वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए मशहूर पाकिस्तान के एक्टर बिलाल अब्बास खान हमेशा चर्चा में रहते हैं. वर्तमान में ड्रामा ‘मेरी ज़िंदगी है तू’में उनके एक्टिंग के लिए जमकर तारीफ हो रही है. ड्रामा ‘मेरी ज़िंदगी है तू’ में पाकिस्तान की खूबसूरत एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करने की वजह से भी सुर्खियों में हैं. यहां हम तस्वीरों के जरिये जानेंगे उनका एक्टिंग करियर, अफेयर और नेटवर्थ के साथ अन्य चीजों के बारे में.
पाकिस्तान के नामी एक्टर हैं बिलाल अब्बास खान
4 जून, 1993 को पाकिस्तान में जन्में बिलाल अब्बास खान एक जाने-माने पाकिस्तानी एक्टर हैं. बिलाल अब्बास फिलहाल पॉपुलर ड्रामा 'मेरी ज़िंदगी है तू' में हानिया आमिर के साथ काम करने की वजह से सुर्खियों में हैं.
उर्दू टेलीविजन और फिल्मों में काम करते हैं बिलाल
उर्दू टेलीविजन और फिल्मों में काम करने वाले बिलाल अब्बास खान को 2021 में 30 अंडर 30 वैश्विक एशियाई सितारों में शामिल किया गया था.
हानिया आमिर के साथ काम कर रहे बिलाल अब्बास
एक्टिंग में आने से पहले उन्होंने मार्केटिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन थिएटर से प्रेरित होकर उन्होंने एक्टिंग को अपना करियर चुना. अब वह अपने ड्रामा 'मेरी ज़िंदगी है तू' के लिए सुर्खियों में हैं. इसमें वह हानिया आमिर के साथ काम कर रहे हैं.
फैन्स को पसंद आ रही हानिया आमिर के साथ केमिस्ट्री
ड्रामा 'मेरी ज़िंदगी है तू' में लोगों को उनकी एक्टिंग और हानिया के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही है. शो की कहानी ने भी फैंस को स्क्रीन से बांधे रखा है. यह सीरियल पाकिस्तान के साथ-साथ भारत में भी मशहूर हैं.
बिलाल अब्बास की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है?
बिलाल एक पश्तून परिवार से हैं. उनके पिता एक सिविल सर्वेंट हैं, जबकि उनकी मां एक फैशन डिज़ाइनर हैं. उनके दो भाई और एक बड़ी बहन है. उन्होंने 2015 में SZABIST से मार्केटिंग में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद में नेशनल एकेडमी ऑफ़ परफॉर्मिंग आर्ट्स से एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग ली.
बिलाल अब्बास का एक्टिंग करियर
बिलाल ने अपने करियर की शुरुआत 2016 में कमर्शियल मॉडलिंग से की थी. उन्हें ड्रामा 'ओ रंगरेजा' से पहचान मिली. 'चीख', 'बाला', 'इश्क मुर्शिद' और दूसरे शोज में उनके परफॉर्मेंस को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने खूब सराहा.
बिलाल अब्बास की उपलब्धियां
बिलाल अब्बास अपने खास एक्टिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. एक्सप्रेसिव आंखों के जरिये वह हर किरदार में जान डाल देते हैं. वह अपनी एक्टिंग में इम्प्रोवाइज़ेशन टेक्नीक का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें दूसरे एक्टर्स से अलग बनाती है. 2021 में उन्हें फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशियन स्टार्स की लिस्ट में शामिल किया गया था, जो उनके करियर की एक बड़ी उपलब्धि है.
कितनी है बिलाल की नेटवर्थ
बिलाल अब्बास खान की अनुमानित नेट वर्थ लाखों (USD) में है. वह फिल्मों, एंडोर्समेंट और मॉडलिंग से अपनी कमाई 2 मिलियन डॉलर बताते हैं, जबकि पाकिस्तानी रुपये (PKR) में उनकी प्रति प्रोजेक्ट इनकम बहुत ज़्यादा है. इस हिसाब से उनके पास लगभग 2.5-3.5 मिलियन प्रति ड्रामा और 8-15 मिलियन प्रति एंडोर्समेंट डील है.
बिलाल अब्बास की गर्लफ्रेंड कौन है
बिलाल अब्बास का नाम उनकी को-स्टार दुर-ए-फिशान के साथ जोड़ा गया है. इश्क मुर्शिद के सुपरहिट होने के बाद दोनों को कई इवेंट्स में एक साथ देखा गया. एक अवॉर्ड शो में उनके साथ के वायरल क्लिप्स देखकर फैंस ने अंदाज़ा लगाया कि उनके बीच कुछ खास चल रहा है.