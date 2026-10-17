Imran Khan: पहले नवाज, फिर बेनजीर… क्या अब इमरान खान को भी छोड़ना पड़ेगा पाकिस्तान? विपक्षी नेता के दावे से हलचल

खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल को कोर्ट में चुनौती

इस बीच, विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी की घोषणा और गवर्नर रूल लागू करने को चुनौती दी है. याचिका में 11 अक्टूबर की घोषणा, प्रांतीय असेंबली से पार्लियामेंट को अधिकार ट्रांसफर करने, चुने हुए मुख्यमंत्री और कैबिनेट को हटाने और सेना की तैनाती पर सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं ने इन फैसलों को गैर-संवैधानिक घोषित करने और अंतरिम राहत देने की मांग की है. मुख्य सवाल यह है कि क्या इमरान खान के मामले में सच में कोई समझौता हो रहा है, या यह पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल का एक और आरोप है? फिलहाल, देश निकाला के दावे को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई नहीं किया गया है.