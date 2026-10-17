Imran Khan: पहले नवाज, फिर बेनजीर… क्या अब इमरान खान को भी छोड़ना पड़ेगा पाकिस्तान? विपक्षी नेता के दावे से हलचल
Imran Khan Exile News: पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर निर्वासन की चर्चा तेज हो गई. विपक्ष के नेता महमूद खान अचकजई ने दावा किया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी ऐसे समझौते के लिए दबाव डाला जा रहा है, जिसके बाद नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो को देश छोड़ना पड़ा था. हालांकि, इस दावे से इमरान के निर्वासन को लेकर किसी समझौते की पुष्टि नहीं होती.
इमरान खान पर क्या है विपक्षी नेता का दावा?
पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अध्यक्ष और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता महमूद खान अचकजई ने पेशावर हाई कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान को लेकर यह दावा किया. पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में भी पुराने दौर जैसी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं. अचकजई ने सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पर भी निशाना साधा. हालांकि, उन्होंने किसी कथित विर्वासन समझौते की ठोस जानकारी सार्वजनिक नहीं की.
नवाज़ शरीफ़ को पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा?
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को 1999 में उस समय के आर्मी चीफ़ परवेज़ मुशर्रफ़ की लीडरशिप में हुए मिलिट्री तख्तापलट के बाद सत्ता से हटा दिया गया था. इसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया था. सऊदी अरब और लेबनान के नेताओं के बीच हुए एक एग्रीमेंट के तहत, नवाज 2000 में पाकिस्तान छोड़कर सऊदी अरब चले गए थे. उनका देश निकाला पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में सबसे चर्चित घटनाओं में से एक था.
बेनज़ीर भुट्टो ने देश निकाला क्यों चुना?
पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो को भी पॉलिटिकल उथल-पुथल और कानूनी झगड़ों का सामना करना पड़ा. 1996 में उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, और 1997 के आम चुनावों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद, बेनज़ीर देश निकाला पर चली गईं. उनके पति, आसिफ अली ज़रदारी को करप्शन के आरोपों में जेल में डाल दिया गया और 2004 में रिहा किया गया. बेनज़ीर 2007 में वापस आईं, लेकिन उसी साल रावलपिंडी में एक चुनावी रैली के बाद उनकी हत्या कर दी गई.
विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या है?
अचकज़ई के साथ तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-ऐन-ए-पाकिस्तान के लीडर सरदार अख्तर मेंगल और सीनेट में विपक्ष के लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी थे. विपक्ष के नेताओं ने कहा कि वे एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं और जल्द ही एक ऑल-पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती है. अचकज़ई ने यह भी कहा कि सरकार के बातचीत के ऑफर के जवाब में विपक्ष ने अपनी मांगें रखी हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ज़रूरी हुआ तो लेजिस्लेचर से इस्तीफ़ा देना भी एक ऑप्शन है.
इमरान खान के केस को लेकर विपक्ष की मुख्य मांगें क्या हैं?
विपक्ष ने कैदियों से मिलने पर रोक की आलोचना की और पॉलिटिकल अधिकारों और चुने हुए इंस्टीट्यूशन की आज़ादी का मुद्दा उठाया. अचकज़ई ने पार्लियामेंट के लिए ज़्यादा पावर और फेयर इलेक्शन पक्का करने के लिए एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाने की मांग की. उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और दूसरे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के स्टेटस पर भी सवाल उठाया. विपक्ष का कहना है कि पॉलिटिकल झगड़े बातचीत और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से हल होने चाहिए, न कि चुने हुए इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करके.
खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल को कोर्ट में चुनौती
इस बीच, विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी की घोषणा और गवर्नर रूल लागू करने को चुनौती दी है. याचिका में 11 अक्टूबर की घोषणा, प्रांतीय असेंबली से पार्लियामेंट को अधिकार ट्रांसफर करने, चुने हुए मुख्यमंत्री और कैबिनेट को हटाने और सेना की तैनाती पर सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं ने इन फैसलों को गैर-संवैधानिक घोषित करने और अंतरिम राहत देने की मांग की है. मुख्य सवाल यह है कि क्या इमरान खान के मामले में सच में कोई समझौता हो रहा है, या यह पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल का एक और आरोप है? फिलहाल, देश निकाला के दावे को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई नहीं किया गया है.