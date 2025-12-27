  • Home>
  • Gallery»
  • रातों रात ‘आतंकवादी’ घोषित कर दिए गए थे Salman Khan, पूरे देश में मच गया था हंगामा; इस हरकत का भुगता खामियाजा!

रातों रात ‘आतंकवादी’ घोषित कर दिए गए थे Salman Khan, पूरे देश में मच गया था हंगामा; इस हरकत का भुगता खामियाजा!

Salman Khan declared as terrorist: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को फिल्म इंडस्ट्री में 37 साल हो चुके हैं. बॉलीवुड के दबंग आज 60 साल के हो गए हैं. हालांकि, साल 2025 में एक ऐसा समय आया था, जब सलमान को आतंकवादी तक घोषित कर दिया गया था. जिसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था.

 


By: Preeti Rajput | Published: December 27, 2025 12:39:02 PM IST

Follow us on
Google News
salman khan 8 - Photo Gallery
1/7

सलमान खान का दबंग अंदाज

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के लिए आज का दिन बेहद खास है. भाईजान 27 दिसंबर को 60 साल के हो गए हैं. फैंस ने सलमान खान को तगड़ा सरप्राइज देने की तैयारी कर ली है. हर कोई जानता है कि सलमान खान पूरे देश की जान हैं. उनके फैंस केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है.

You Might Be Interested In
salman khan 7 - Photo Gallery
2/7

सलमान खान को घोषित किया आतंकवादी

पड़ोसी मुल्क में भी सलमान खान के अक्सर चर्चे होते हैं. साल 2025 में पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया. इस खबर की जानकारी जिस किसी को भी लगी, वह हैरान रह गया. सलमान खान का नाम आतंकवादियों के साथ जोड़ा जाने लगा था.

salman khan 6 - Photo Gallery
3/7

सलमान खान ने दिया बलूचिस्तान को लेकर बयान

सलमान खान ने एक इवेंट में गलती से बलूचिस्तान को एक अलग देश बता दिया था. जबकि बलूचिस्तान इस समय पाकिस्तान का राज्य है. हालांकि, बलूच लिबरेशन आर्फी पाकिस्तानी सरकार से आजादी की लगातार मांग कर रही है. सलमान खान के इस बयान ने हंगामा मचा दिया था.

You Might Be Interested In
salman khan 5 - Photo Gallery
4/7

सलमान खान पर भड़का पाकिस्तान

सलमान खान के इस बयान से पाकिस्तानी सरकार भड़क गई थी. पाकिस्तान की सरकार ने सीधे तौर पर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया. लेकिन उन्होंने सलमान खान का नाम आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल कर दिया.

salman khan 4 - Photo Gallery
5/7

पाकिस्तान ने की थी ये हरकत

पाकिस्तान की सरकार ने सलमान खान का नाम आतंकवाद-रोधी अधिनियम 1997 की चौथी अनुसूची में रख दिया था. इस सूची में उन लोगों का नाम रखा जाता है. जिन पर आतंकवादी होने का संदेह है.

salman khan 2 - Photo Gallery
6/7

इस वजह से फंसे सलमान

रियाद में हुए एक इवेंट में आमिर, सलमान खान और शाहरुख खान तीनों शामिल हुए थे. इस दौरान तीनों ने खुलकर बात की. शाहरुख खान से कहा था कि इस समय आपको एक फिल्म बनानी चाहिए जो कि शर्तिया हिट होने वाली है.

You Might Be Interested In
रातों रात ‘आतंकवादी’ घोषित कर दिए गए थे Salman Khan, पूरे देश में मच गया था हंगामा; इस हरकत का भुगता खामियाजा! - Photo Gallery
7/7

भाईजान ने कर दी थी ये गलती

सलमान खान ने दुबई में तेलुगू, तमिल, मलयालम बोलने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं. बलूचिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के लोग भी यहां रहते हैं.

Tags:
bollywood newsentertainment newssalman khan
रातों रात ‘आतंकवादी’ घोषित कर दिए गए थे Salman Khan, पूरे देश में मच गया था हंगामा; इस हरकत का भुगता खामियाजा! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रातों रात ‘आतंकवादी’ घोषित कर दिए गए थे Salman Khan, पूरे देश में मच गया था हंगामा; इस हरकत का भुगता खामियाजा! - Photo Gallery
रातों रात ‘आतंकवादी’ घोषित कर दिए गए थे Salman Khan, पूरे देश में मच गया था हंगामा; इस हरकत का भुगता खामियाजा! - Photo Gallery
रातों रात ‘आतंकवादी’ घोषित कर दिए गए थे Salman Khan, पूरे देश में मच गया था हंगामा; इस हरकत का भुगता खामियाजा! - Photo Gallery
रातों रात ‘आतंकवादी’ घोषित कर दिए गए थे Salman Khan, पूरे देश में मच गया था हंगामा; इस हरकत का भुगता खामियाजा! - Photo Gallery