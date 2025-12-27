रातों रात ‘आतंकवादी’ घोषित कर दिए गए थे Salman Khan, पूरे देश में मच गया था हंगामा; इस हरकत का भुगता खामियाजा!
Salman Khan declared as terrorist: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को फिल्म इंडस्ट्री में 37 साल हो चुके हैं. बॉलीवुड के दबंग आज 60 साल के हो गए हैं. हालांकि, साल 2025 में एक ऐसा समय आया था, जब सलमान को आतंकवादी तक घोषित कर दिया गया था. जिसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था.
सलमान खान का दबंग अंदाज
बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के लिए आज का दिन बेहद खास है. भाईजान 27 दिसंबर को 60 साल के हो गए हैं. फैंस ने सलमान खान को तगड़ा सरप्राइज देने की तैयारी कर ली है. हर कोई जानता है कि सलमान खान पूरे देश की जान हैं. उनके फैंस केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है.
सलमान खान को घोषित किया आतंकवादी
पड़ोसी मुल्क में भी सलमान खान के अक्सर चर्चे होते हैं. साल 2025 में पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया. इस खबर की जानकारी जिस किसी को भी लगी, वह हैरान रह गया. सलमान खान का नाम आतंकवादियों के साथ जोड़ा जाने लगा था.
सलमान खान ने दिया बलूचिस्तान को लेकर बयान
सलमान खान ने एक इवेंट में गलती से बलूचिस्तान को एक अलग देश बता दिया था. जबकि बलूचिस्तान इस समय पाकिस्तान का राज्य है. हालांकि, बलूच लिबरेशन आर्फी पाकिस्तानी सरकार से आजादी की लगातार मांग कर रही है. सलमान खान के इस बयान ने हंगामा मचा दिया था.
सलमान खान पर भड़का पाकिस्तान
सलमान खान के इस बयान से पाकिस्तानी सरकार भड़क गई थी. पाकिस्तान की सरकार ने सीधे तौर पर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया. लेकिन उन्होंने सलमान खान का नाम आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल कर दिया.
पाकिस्तान ने की थी ये हरकत
पाकिस्तान की सरकार ने सलमान खान का नाम आतंकवाद-रोधी अधिनियम 1997 की चौथी अनुसूची में रख दिया था. इस सूची में उन लोगों का नाम रखा जाता है. जिन पर आतंकवादी होने का संदेह है.
इस वजह से फंसे सलमान
रियाद में हुए एक इवेंट में आमिर, सलमान खान और शाहरुख खान तीनों शामिल हुए थे. इस दौरान तीनों ने खुलकर बात की. शाहरुख खान से कहा था कि इस समय आपको एक फिल्म बनानी चाहिए जो कि शर्तिया हिट होने वाली है.
भाईजान ने कर दी थी ये गलती
सलमान खान ने दुबई में तेलुगू, तमिल, मलयालम बोलने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं. बलूचिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के लोग भी यहां रहते हैं.