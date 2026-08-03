पाकिस्तान के वो क्रिकेटर, जिन्होंने अपनी बेगम को दिया ‘धोखा’, 1-2 नहीं रचाई 3-3 शादी

मोहसिन खान ने भारतीय एक्ट्रेस को दिया तलाक

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहसिन खान ने भी साल 1983 में भारतीय एक्ट्रेस नीना रॉय से शादी रचाई थी. नीना रॉय ने मोहसिन से शादी करने के लिए अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया था, लेकिन यह शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई. इसके बाद नीना रॉय ने फिर शादी नहीं रचाई. हालांकि कहा जाता है कि मोहसिन खान ने नीना से तलाक के बाद 2 और शादियां कीं.