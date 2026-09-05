‘पाठशाला’ से लेकर ‘सुपर 30’ तक, सिर्फ पढ़ाई नहीं; जिंदगी का सबक देती हैं 6 फिल्में, गुरु-शिष्य की कहानी कर देगी भावुक

ब्लैक

ब्लैक फिल्म मिशेल मैकनैली की कहानी है, जो एक बधिर-दृष्टिहीन युवती है. उसके जीवन में तब बदलाव आता है जब उसकी मुलाकात उसके शिक्षक देबराज सहाय (अमिताभ बच्चन) से होती है. यह फिल्म किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता का एहसास कराने में धैर्य, लगन और मार्गदर्शन की भूमिका को दर्शाती है. हेलेन केलर और उनकी शिक्षिका ऐनी सुलिवन की कहानी से प्रेरित संजय लीला भंसाली की यह फिल्म शिक्षक और छात्र के बीच के बंधन का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है.