‘पाठशाला’ से लेकर ‘सुपर 30’ तक, सिर्फ पढ़ाई नहीं; जिंदगी का सबक देती हैं 6 फिल्में, गुरु-शिष्य की कहानी कर देगी भावुक
Movies Based On Teachers and Student Bond: शिक्षक दिवस उन शिक्षकों को सम्मान देने का खास दिन है, जो विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं. बॉलीवुड ने भी कई फिल्मों के जरिए शिक्षक और छात्र के खास रिश्ते को दिखाया है. इन फिल्मों में शिक्षा के साथ-साथ मेहनत, लगन और जीवन में सही मार्गदर्शन की अहमियत बताई गई है. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ यादगार हिंदी फिल्मों के बारे में.
तारे जमीन पर
फिल्म 'तारे ज़मीन पर' ईशान अवस्थी की कहानी है, जो डिस्लेक्सिया से जूझ रहा है और पारंपरिक शैक्षणिक मानकों में ढलने में कठिनाई महसूस करता है. उसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब कला शिक्षक राम शंकर निकुंभ (आमिर खान) उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं और उसे उसकी खूबियों को समझने में मदद करते हैं. यह फिल्म एक सशक्त संदेश देती है कि हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है.
सुपर 30
फिल्म 'सुपर 30' शिक्षाविद आनंद कुमार की जिंदगी से प्रेरित फिल्म है. विकास बहल के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक ऐसे शिक्षक की कहानी है, जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आईआईटी जैसी कठिन प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराते हैं. फिल्म में आनंद कुमार की भूमिका ऋतिक रोशन ने निभाई है.
पाठशाला
शाहिद कपूर, नाना पाटेकर और आयशा टाकिया अभिनीत फिल्म 'पाठशाला' साल 2010 में रिलीज हुई थी. मिलिंद उके द्वारा निर्देशित यह फिल्म शिक्षा, अकादमिक दबाव और सीखने के उद्देश्य जैसे मुद्दों पर सवाल उठाती है. शाहिद कपूर एक अंग्रेजी शिक्षक की भूमिका निभाते हैं जो एक स्कूल में शामिल होते हैं और पाते हैं कि स्कूल प्रबंधन छात्रों के कल्याण की बजाय वित्तीय लाभ पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है.
ब्लैक
ब्लैक फिल्म मिशेल मैकनैली की कहानी है, जो एक बधिर-दृष्टिहीन युवती है. उसके जीवन में तब बदलाव आता है जब उसकी मुलाकात उसके शिक्षक देबराज सहाय (अमिताभ बच्चन) से होती है. यह फिल्म किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता का एहसास कराने में धैर्य, लगन और मार्गदर्शन की भूमिका को दर्शाती है. हेलेन केलर और उनकी शिक्षिका ऐनी सुलिवन की कहानी से प्रेरित संजय लीला भंसाली की यह फिल्म शिक्षक और छात्र के बीच के बंधन का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है.
चाक एंड डस्टर
'चॉक एन डस्टर' शिक्षकों के जीवन पर आधारित फिल्म है. इसमें शबाना आज़मी और जूही चावला ने विद्या और ज्योति नाम की समर्पित शिक्षिकाओं का किरदार निभाया है. जयंत गिलतार के निर्देशन में बनी यह फिल्म शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों और अन्याय के खिलाफ शिक्षकों की लड़ाई को दिखाती है.
हिचकी
साल 2018 में सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के निर्देशन में हिचकी फिल्म रिलीज हुई थी. हिचकी फिल्म नैना माथुर की कहानी है, जो टॉरेट सिंड्रोम से पीड़ित है और शिक्षिका बनने का सपना देखती है. वंचित छात्रों के एक समूह को पढ़ाने का मौका मिलने के बाद, वह अपनी चुनौतियों को अपनी ताकत में बदल देती है. फिल्म में रानी मुखर्जी, नीरज काबी और शिवकुमार सुब्रमण्यम समेत कई अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं.