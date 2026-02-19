किस उम्र में कितनी नींद है जरूरी? ज्यादा सोने से सेहत पर क्या पड़ता है असर, जानें पूरी सच्चाई

Oversleeping effects: हर किसी की नींद की जरूरत अलग-अलग होती है. कुछ लोगों के लिए 9 से 10 घंटे की नींंद नॉर्मल हो सकती है. ज़्यादा सोना सही हो सकता है. खासकर टीनएजर्स, एथलीट्स या उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते है. लेकिन अगर बिना किसी खास वजह के दिन में 10 घंटे सोना आपकी आदत बन जाए, तो अपने डेली रूटीन, डाइट और मेंटल हेल्थ की जांच करना जरूरी है. एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज और एक जैसा सोने का समय अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है.