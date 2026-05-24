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5 विदेशी खिलाड़ी, जिनको भारतीय लड़कियों से हुआ प्यार, फिर रचाई शादी, 1347 विकेट लेने वाला भी लिस्ट में…

Overseas Cricketers Who Married Indian or Origin Women: मैक्सवेल, हसन अली, शोएब मलिक और मुथैया मुरलीधरन जैसे कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों ने भारतीय मूल की महिलाओं से शादी की है. इनमें से किसी का तलाक भी हो गया तो किसी की शादी लंबे समय तक टिकी है.  इस लिस्ट में पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी हैं जबकि 1347 इंटरनेशनल विकेट लेने वाला प्लेयर भी लिस्ट में है.

By: Satyam Sengar | Published: May 24, 2026 6:33:12 PM IST

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किस किस ने रचाई शादी?

विदेश में कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने भारतीय या फिर भारतीय मूल की महिलाओं से शादी की है. ये रिश्ते अक्सर चर्चा में रहते हैं क्योंकि ये क्रिकेट के जरिए अलग-अलग देशों और संस्कृतियों को एक साथ जोड़ते हैं. यह दिखाता है कि आधुनिक क्रिकेट सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर भी जोड़ रहा है. इस लिस्ट में पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी हैं जबकि 1347 इंटरनेशनल विकेट लेने वाला प्लेयर भी लिस्ट में है.

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ग्लेन मैक्सवेल

सबसे चर्चित नामों में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का नाम शामिल है. उन्होंने भारतीय मूल की फार्मासिस्ट विनी रमन से 2022 में शादी की थी. उनकी शादी में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई दोनों परंपराओं का सुंदर मेल देखने को मिला.

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शॉन टैट

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टैट ने भी भारतीय मूल की मॉडल मशूम सिंघा से शादी की है. इन दोनों की मुलाकात आईपीएल के बाद साल 2010 में हुई थी. दोनों ने साल 2014 में मुंबई में शादी रचाई. टैट को साल 2017 में भारत की नागरिकता भी मिल गई थी.

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शोएब मलिक

पूर्व पाकिस्तान कप्तान शोएब मलिक ने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा से 2010 में शादी की थी. यह शादी लंबे समय तक सुर्खियों में रही, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद शोएब मलिक ने दोबारा शादी की. यह उनकी तीसरी शादी थी.

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हसन अली

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने भी भारतीय मूल की इंजीनियर समिया आरज़ू से शादी की है. समिया का संबंध हरियाणा, भारत से है. दोनों की शादी 2019 में दुबई में हुई थी और यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में काफी चर्चा का विषय बनी थी.

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मुथैया मुरलीधरन

श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने चेन्नई की मधिमलर राममूर्ति से 2005 में शादी की थी. उनका रिश्ता आज भी मजबूत माना जाता है और यह शुरुआती अंतरराष्ट्रीय-भारतीय शादियों में से एक है. मुथैया मुरलीधरन के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 1347 विकेट लेने का रिकॉर्ड है.

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