5 विदेशी खिलाड़ी, जिनको भारतीय लड़कियों से हुआ प्यार, फिर रचाई शादी, 1347 विकेट लेने वाला भी लिस्ट में…

किस किस ने रचाई शादी?

विदेश में कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने भारतीय या फिर भारतीय मूल की महिलाओं से शादी की है. ये रिश्ते अक्सर चर्चा में रहते हैं क्योंकि ये क्रिकेट के जरिए अलग-अलग देशों और संस्कृतियों को एक साथ जोड़ते हैं. यह दिखाता है कि आधुनिक क्रिकेट सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर भी जोड़ रहा है. इस लिस्ट में पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी हैं जबकि 1347 इंटरनेशनल विकेट लेने वाला प्लेयर भी लिस्ट में है.